Van bloemenkind tot oogst: dit zijn de opmerkelijkste albums van de week

Zal Solar Power pas over twintig jaar naar waarde worden geschat en worden geëerd als de fantasierijke vreemde eend in het oeuvre van de Nieuw-Zeelandse Lorde? Een beetje zoals Hejira van Joni Mitchell of Here, My Dear van Marvin Gaye? Zou het echt? Vooralsnog laat ongeveer de helft van dit derde album ons koud. Mijn god, ‘Mood Ring’ doet ons zelfs denken aan ‘Torn’ van Natalie Imbruglia. Elders horen we esoterische niemendalletjes die vooral heel hard als iets van Lana Del Rey proberen te klinken. Lorde eert de natuur en het simpele leven op deze plaat, zo luidt het promopraatje. Die knusse hang naar spiritualiteit werpt zijn vruchten af in het weeë titelnummer, in de Californische folksong ‘Fallen Fruit’ en daar waar Lordes zangharmonieën een hippieceremonie lijken in te luiden. Maar door consequent vast te houden aan een lijzige, bij momenten ronduit suffe sound, grijpt ze ons zelden bij de strot . Volgende keer opnieuw blitse beats?

Big Red Machine - How Long Do You Think It’s Gonna Last? ****

Als Lorde zich ontpopt tot bloemenkind op blote voeten, dan toont Big Red Machine zich de maaidorser van melancholie. Op het oogstfeest dienen tientallen vrienden zich aan. Negenentwintig muzikanten en dertien zangers of zangeressen zijn te horen op deze plaat, die in het gareel wordt gehouden door twee ceremoniemeesters: Aaron Dessner, die u vooral kent van The National en Justin Vernon van Bon Iver. In Big Red Machine zijn ze architect van kathedralen en koterijen. Kleine liedjes worden al eens afgewisseld met songs vol grootse koren. Zo wordt het bloedmooie ‘Hutch’ verfraaid met de prachtstemmen van Sharon Van Etten, Lisa Hannigan en Shara Nova van My Brightest Diamond. Een andere opvallende genodigde is Taylor Swift, die helaas niet zo’n onvergetelijke beurt maakt. Dat komt dan weer goed uit voor de nobele onbekende Anaïs Mitchell. Zij opent het album met een spookachtige schoonheid, in een song over verlies van onschuld. Dat thema loopt ook als een rode draad door dit juweeltje van een album.

CHVRCHES - Screen Violence ***

Verwacht geen bruuske haarspeldbochten op de vierde plaat van het Schotse synthpoptrio CHVRCHES. De band keert gelukkig wel zijn rug naar de opgefokte hitparadesound van zijn voorganger Love Is Dead en opteert voor een dynamiek die aansluit bij die van zijn eerste twee puike albums. In het logge ‘How Not To Drown’ duikt zowaar Robert Smith op, hoewel vooral ‘Final Girl’ aandoet als iets dat The Cure ten tijde van Disintegration zou hebben gecomponeerd - die metalige postpunkgitaren! Screen Violence slaat op onze verslaving aan schermpjes en de toxische sociale media. Dat weet u ook weer. (GVA /SVS)