Van alle gangsters in The Sopranos, was Tony Sirico (1942-2022) de meest authentieke

Hij begon als een kleine gangster en belandde in de gevangenis. Daar ontdekte Tony Sirico dat hij beter gangsters kon spélen. The Sopranos waren zijn doorbraak. Sirico speelde zichzelf, maar dan ook perfect.

Nieuwe scriptschrijvers van The Sopranos werden op karakteristieke wijze verwelkomd door Tony Sirico. ‘Als je ooit een script schrijft waarin ik sterf’, waarschuwde de vrijdag op 79-jarige leeftijd overleden acteur, ‘ga ik eerst dood, en dan jij.’ En dan keek en klonk hij precies als zijn personage in de serie, Tony Soprano’s trouwe en snel gekwetste capo Paulie ‘Walnuts’ Gualtieri.

Want eigenlijk was er niet zoveel verschil tussen de mens Tony en zijn tv-alter ego Paulie. Sirico was de acteur die David Chase’s baanbrekende serie over de misdaadbaas die bij een psychiater loopt, verzekerde van dat extra beetje geloofwaardigheid, met zijn getrouwe onderwereld-spreekstijl, die permanent op geweld ingestelde lichaamstaal (altijd armen voor je borst) en dat met haarspray gemodelleerde kapsel met de grijze slapen - geen kapper op de set mocht er met een vinger aankomen.

En er was nog een eis waar de makers van de serie zich aan dienden te houden om met Sirico te werken. Die wenste onder geen beding een ‘rat’ te spelen, want dan kon hij zich niet meer in ‘de buurt’ vertonen; dus de rol van spijtoptant was uitgesloten voor Paulie Walnuts.

Begonnen als kleine gangster ging hij later gangsterrollen spelen

Gennaro Anthony Sirico jr, in 1942 geboren als zoon van een Italiaans-Amerikaanse dokwerker, groeide op in de wijk Bensonhurst in Brooklyn. Hij werd op zijn zevende voor het eerst opgepakt wegens diefstal. Het was de eerste van een lange reeks arrestaties voor overvallen, afpersing, verboden wapenbezit.

Sirico verkeerde in de kringen van de New Yorkse Colombo-misdaadfamilie. Hij zat twee keer een straf uit in de beruchte Sing Sing gevangenis. Een bezoek van een uit ex-gedetineerden bestaand toneelgezelschap bracht hem op het idee voor een acteercarrière.

Dat beperkte zich decennialang tot kleine en piepkleine rolletjes als misdadiger en een enkele een politieagent: van The Godfather II en de tv-series Kojak en Miami Vice tot Martin Scorsese’s jaren negentig gangsterepos Goodfellas. Woody Allen maakte veelvuldig gebruik van zijn diensten, in Bullets over Broadway, Mighty Aphrodite, Deconstructing Harry en hun laatste samenwerking Wonder Wheel uit 2017, waarin Sirico - iets langer maar toch weer kort - optrad als gangster.

The Sopranos waren Sirico's doorbraak

The Sopranos brachten een omwenteling in 1999 het leven van de edelfigurant en acteur, die in de bouw werkte en bij zijn moeder inwoonde toen hij werd gecast voor de serie. Paulie Walnuts was eindelijk eens een kloeke en, naarmate de seizoenen opliepen, ook uitstekende betaalde rol, als middenkader-maffioso van de oude stempel.

Sirico’s rol was een van de juwelen van de serie: die van een snoeiharde en wat kleinzielige gangster, aan wie dat zogenaamde ‘cachet’ van de cosa nostra geheel voorbij was gegaan. Hij speelde mee in 74 afleveringen van de serie, verdeeld over de volle zes seizoenen. In interviews gaf Sirico zelf aan dat Tony en Paulie in elkaar overliepen; hij speelde deels zichzelf, maar dat speelde hij dan ook perfect. Nadien speelde de acteur ook nog in de misdaadserie Lilyhammer, met Sopranos-kompaan Steven Van Zandt. Ook deed hij de stem van hond Vinny in de animatieserie Family Guy.

Sirico leed de laatste jaren van zijn leven aan dementie en woonde in een huis met zorgassistentie. Zijn jongere broer Robert, een bekend priester en voorvechter voor gelijke huwelijksrechten voor alle seksen, leidt deze week de uitvaart. Sirico had twee kinderen, die hij overhield aan een al vlot geklapt huwelijk.