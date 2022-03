Vampierheld ‘Morbius’ laat te weinig zijn tanden zien ★★☆☆☆

Er begint zich een vast stramien af te tekenen in Sony’s Spider-Verse-films, waartoe ook de twee Venom’s behoren. De held krijgt superkrachten toebedeeld. Een slechterik ongeveer dezelfde. De twee hebben een rustig opgebouwde persoonlijke vete met elkaar. En uiteindelijk komen ze elkaar tegen in een finale die compleet van de rails gaat.

Zo gaat het ook in Morbius, waarin Jared Leto de titelrol op zich neemt als een aan een zeldzame bloedziekte lijdende arts, die een wondermiddel denkt te hebben ontdekt in het bloed van Zuid-Amerikaanse vampiervleermuizen. U beseft meteen al waar het fout gaat? Hij dus niet, en dus promoveert hij zichzelf tot een menselijk proefkonijn, met alle gevolgen van dien: zowel voor hemzelf als voor zijn aan dezelfde kwaal lijdende jeugdmaatje Milo (Matt Smith).

‘Ware’ Marvel-film

Is Morbius een Marvel-film? Ja en nee. Om dat goed uit te leggen moeten we eventjes in de wat vreemde deal duiken die Sony, eigenaar van de filmrechten op Marvel-strip Spider-Man en een enorm rooster aan personages die daarin voorkomen, heeft afgesloten met concurrent Disney, die de rest van de superheldenfabriek in bezit heeft en er een uitgebreid cinematic universe rond heeft gebouwd. De twee mediagroepen sloten enkele jaren geleden een overeenkomst over Spider-Man-films en optredens van het personage in de ‘officiële’ Marvel-films.

Maar de gebeurtenissen in Spider-Man: No Way Home, die eind vorig jaar in de zalen landde, versterkte het verwantschap tussen die twee filmuniversums door het idee van een ‘multiversum’ te introduceren: via portalen, of vortexen, of scheuren in de realiteit, of hoe je die dingen ook wilt noemen, kunnen personages uit het ene universum onverhoeds in het andere opduiken. En daar wordt in Morbius opnieuw flink mee gespeeld.

Binnenweggetjes

Voor het grootste deel van zijn speelduur is Morbius echter een film die een nieuwe antiheld introduceert. Morbius dook in 1971 voor het eerst op in de Spider-Man-strips, en bleef tot de vroege jaren negentig een slechterik uit de B-stal, die af en toe weer eens opdook voor een eenmalige strijd met de superheld. Maar sinds de stripreeks Rise of the Midnight Sons (1992) werd hij een iets vastere waarde als een van de toppers in Marvels horrorstal, naast Blade en Ghost Rider. Een iets complexer personage ook, dat verscheurd wordt door de strijd tussen zijn menselijke en vampirische helft.

Beeld RV

Met Morbius wordt die dus ook in de uitgebreide filmcanon binnengebracht, met een film die iets beter is dan de twee Venom-prenten uit hetzelfde universum, maar nog altijd niet de consistente kwaliteit van de reguliere Marvel-films haalt. De Venom’s hadden nog het voordeel dat ze hun mankementen konden wegsteken achter een muur van comedy: met Morbius wordt een verwoede poging gedaan om een tragisch personage te introduceren, en die veel moeilijkere missie wordt niet met een enorme overtuigingskracht volbracht.

Wat ook al niet helpt is dat de veelvuldige computereffecten van een verloren harde schijf uit de jaren negentig lijken te zijn gekopieerd, maar de echte manco’s zitten in het scenario, dat veel te grote binnenweggetjes neemt in de motivaties van de personages. Vele daarvan, nochtans vertolkt door karakterakteurs als Jared Harris (de flegmatieke CFO uit Mad Men), en relatieve nieuwkomer Adria Arjona (vooral bekend uit tv-reeks True Detective), komen nooit echt tot wasdom in het verhaal. Een vertelling die – een vroegtijdig afgebroken scène in het prille begin van de film verried het voor ons – wellicht vooral lijdt aan een iets te drieste studio-interferentie in de montagekamer.