‘Vake Poes; of hoe God verdween’ is een rauw juweel van volstrekt onbevreesde kunst ★★★★☆

Niets blijft ongeschonden in de nieuwe voorstelling van Lisaboa Houbrechts. Niet het lichaam, niet de ziel, niet Bachs Johannespassie. Met Vake Poes bewijst Houbrechts dat ze niet bang is om haar vingers te branden aan iconen.

Zoals wel vaker gaat Houbrechts voor de grote greep, in tijd en in ruimte. In Vake Poes; of hoe God verdween verdicht ze een verhaal dat drie generaties omspant tot een brandend nu. Het brengt de kinderen van toen en de volwassenen van morgen bijeen: de generaties van ’45, van ’80 en haar eigen millenniumgeneratie buitelen samen over de grote operabühne. Die ligt bezaaid met krantensnippers – nieuws uit de grote wereld – maar centraal staat een zwarte kubus. Die mystieke kern is de sfeer van het gezin, daar waar het allemaal begint: een verhaal van drie generaties misbruik, de vernietiging van het ‘ik’ die dat teweegbrengt en de zoektocht naar een manier om daar doorheen te groeien.

O große Lieb... Vake Poes (Stefaan Degand) wordt misbruikt door een priester en ruilt zijn bezoedelde geloof voor de nog kwalijker zuiverheid van de nazi’s. Zijn zoon (Wolf De Graeve), misbruikt in intieme familiekring, bekeert zich tot de punk. De Kleindochter (Eddie May Dumont), onze reisgids door de tijd, ziet het met grote ogen aan. Hoe geweld beantwoord wordt met geweld, actie alleen reactie baart. Zij is troostend kind én bevragende analyticus tegelijk: haar witte hemd het canvas waarop de anderen de schimmen projecteren van wat er van hen overblijft. Behalve dan Moeke Poes (Elsie de Brauw): aanvankelijk een ridicuul icoon van katholieke kwezelarij, ontpopt net zij zich tot een autonome geest. Met één sneer stelt ze de geestelijke verarming van de naoorlogse jaren kalt: “De wereldgeschiedenis. Wat heeft ze mij opgeleverd?” Haar Jezus namen de nazi’s weg, in de plaats kreeg ze een wasmachine. En de Kleindochter? Welke weg kiest zij? Dát ze kiest, kan kiezen, is de grote overwinning van Vake Poes.

Houbrechts huiveringwekkende verhaal krijgt vorm in tekst, in de aria’s en recitatieven uit de Johannespassie en in de bezwerende dansen van evangelist Boule Mpanya, die een ontroerend verbond aangaat met een fragiele, witte Jezus-pop. Zij die ‘antwoord geven’ op wat hen overkomt – die de smerigheid van het bestaan trachten te begrijpen – staan tegenover zij die de moeilijke zoektocht naar betekenis de rug toekeren. En stuklopen op hun verlangen naar zuiverheid. Zelfs een raskat schijt wel eens op het tapijt, toch?

Lisaboa Houbrechts lijkt nergens bang voor. Niet voor schokkende contrasten (Erbarme dich onder een verkrachtingsscène), niet voor grootmeester Bach in da mix, niet voor een hilarische discussie over de Lidl en den Aldi te midden van zoveel rauwe pijn. Niet voor een acteericoon als Elsie de Brauw, dat moet rappen en kotsen tegelijk. Niet voor het gewicht van de groten die haar voorgingen, getuige de plateliaanse dansscènes, de castellucciaanse beeldtaal. En ook niet voor de, haar (artistieke) toekomst. Gelijk heeft ze.

Vanaf 9/2 op tournee, lageste.be.