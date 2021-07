Later, wanneer men mij terugvindt, aangevreten door de wolven en gelegen bovenop een unabomberesk manifest gericht aan die ene bol.com-koerier die zelfs niet aanbelt en het gewenste telkens vanuit een rijdende camionette in of nabij de voortuin mikt, dan zal dat in een chalet in Durbuy zijn. Een jaar geleden werd mij namelijk een droom ingefluisterd: ooit, eenmaal ook de allerlaatste geneugte die deze redactievloer rijk is niet door mij onaangeboord is gebleven, zou ik mijn heimat inruilen voor Sardinië. Ik ben er nog nooit geweest – in Durbuy overigens evenmin – maar het klinkt alvast beter dan wat op de uit het gras geharkte pakjes staat. Sinds vandaag echter mag Sardinië wat mij betreft door de golven worden verzwolgen en steven ik af op de oevers van de Ourthe.

Het was het ietwat ongeïnspireerde Vakantiehuis for Life dat me tot deze koerswijziging inspireerde. Vakantiehuis for Life? Noem het ding dan metéén Werktitel. In dit programma van hofleverancier van de bezieling VTM staan vijf duo’s volgens aaneenprater Julie Van den Steen “voor een quasi onmogelijke opdracht, want ze moeten elk een chalet restaureren en een groot deel van hun materiaal verdienen met survivalopdrachten”. Een soort Fort Boyard voor timmerlui dus. Dat men daar indertijd niet aan heeft gedacht: dat fort had allang een B&B kunnen zijn.

Nog een onmogelijke opdracht: een synoniem vinden voor opdracht.

Wat heeft de Vlaamse tv-wereld toch tegen vriendschappen dat deze er per se allemaal aan moeten? Het eerste wat we te zien krijgen zijn twee aan een boom gekluisterde mensen, druk bezig met het ontwikkelen van een trauma. Zij moeten zich zien te bevrijden, niet door het oplossen van een of ander raadsel, maar door net zolang aan het cijferslot te draaien tot de juiste combinatie is gevonden. En ik die had gedacht dat het format te ingewikkeld zou gaan worden. Vervolgens moeten ze zo snel mogelijk de chalets bereiken en daarmee hebben we aflevering 1 alweer achter de kiezen.

Hiermee besluiten zou deze introductie-uitzending echter tekortdoen. De ware kracht van Werktitel schuilt namelijk in de selectie van de deelnemers, en het moet gezegd: hier hebben de makers zich overtroffen. Zeker twee van de vijf duo’s wens je indien geen chalet dan toch een arbeidsongeval toe, en dat is al heel wat. Het zorgt voor een aangename kijkervaring, hoezeer ook het format zelf zou zijn gebaat bij enig opknapwerk.

Wanneer de deelnemers eindelijk de chalets te zien krijgen, met hun 60 vierkante meter kleine, met rotzooi bezaaide vloeren, kom ook ik thuis. Want daar te mogen worden aangetroffen, omhelsd door de groene armen van het woud, ver weg van haastig aaneengenagelde formatrestjes als deze, is zijn eigen manifest waard.

Vakantiehuis for Life, maandag om 21.50 uur op VTM.