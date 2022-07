‘Vakantiehuis For Life’: het vakkundig slopen van Julie Van den Steens carrière

Was het maar de droogte. Was het maar de hitte. Was het maar de algehele malaise waarin dat blauwe knikkertje van ons dag na dag om zijn as wentelt, wachtend tot Russische, Amerikaanse, Europese en Chinese kraters stof tot ruimtestof doen wederkeren. Was het dat maar waarom Vakantiehuis For Life ook in seizoen twee nog een werktitel als naam draagt.

Is dat bungalowpark van Marc Coucke nu nóg niet af? Heeft die man nog nooit van Polen gehoord? Eén telefoontje naar Zbigniew en Tadeusz en op een hik en een tik was die negorij aan de Ourthe een waar shangri-la geweest. Maar neen, ’s werelds minst geliefde shampooventer wilde de mensheid per se nog wat bazaar aansmeren.

Was het maar reclame. Was het maar een half doordachte campagne uit de koker van het miljoenste ‘content’ kakkende marketingbureau waarop de gehele wereldeconomie inmiddels lijkt gestoeld. Al was het de vrucht van een groepswerk in een vierde leerjaar waar zelfs geen Ben Weyts meer kan baten, dan nog was het resultaat bekijkenswaardiger geweest dan wat het ook was dat de meest overbodige tweede aflevering van het meest overbodige tweede seizoen van eender welk ooit uit spuug en vermolmd hout opgetrokken programma moest voorstellen.

Vakantiehuis For Life is geen klusprogramma, het is geen spelprogramma, het is zelfs geen realityprogramma, Vakantiehuis For Life is nog minder dan zijn naam. Het is staren naar mdf-platen, het is praten over niet-kunnen, het is knutselen. Letterlijk. Moodboardjes en naamplaatjes bijeenprutsen voor de komst van de medicijnman zelve, met stukjes kurk en scheve letters en al. Zeventig minuten stamelen en palaveren en vooral níét renoveren – hoogstens het slopen van Julie Van den Steens carrière. Vacanthuis for life.

Eén duo hing met een ketting aaneen, iemand anders durfde niet in een gat te kruipen, nog iemand vroeg Marc Coucke in een vlaag van beslist niet opgelegde spontaniteit naar het geheim van zijn succes, en ik trok naar de kelder, op zoek naar een spijkerpistool en een gat in mijn voorhoofd. Vergeefs.

Wier levens verkeren in dergelijk zwaar weer dat ze hiervoor aan de buis gekluisterd blijven? Drugsverslaafden? Mensen in een ijzeren long? Leprozen van wie de laatste hand nog wel in nauw contact met de afstandsbediening staat, maar niet meer met de pols? Waar eindigt entertainment en begint oplichting? Wat zegt het over een televisieprogramma wanneer je tijdens de uitzending naar het toilet gaat om toch maar niets van de reclameblokken te hoeven missen?

Tweehonderdzevenendertig chalets telt zijn park, oreerde Coucke te pas en te onpas. Stof voor nog vijfenveertig seizoenen van dit televisioneel vlot van de Medusa. Ik kan niet garanderen dat ik ze alle vijfenveertig uitzit.

Spijkerpistool for life.

Vakantiehuis For Life, maandag om 20.25 uur op VTM.