Uw therapeut zal instemmend knikken bij de boodschap van westernserie ‘Outer Range’

Matthijs Valent zet de blik op oneindig. Vandaag: Outer Range.

“Heer, ik vraag U neer te dalen en Uzelf te verklaren want Uw wereld klopt van geen kant. Ik haat U ervoor, zelfs als ik niet meer in U geloof.” Met dit donderende gebed windt Royal Abbott (Josh Brolin) er geen doekjes om. Als patriarch van een getergde familie ranchers in Wyoming heeft hij genoeg om kwaad over te zijn: zijn schoondochter is vermist, rijke buren azen op zijn land en er is op diezelfde weide uit het niets een enorm gat in de grond verschenen.

De westernserie Outer Range is het eerste tv-project van nieuwkomer Brian Watkins, die hiervoor theaterstukken schreef. Watkins is zelf opgegroeid in het uitgestrekte westen van de Verenigde Staten, een plek “boordevol verwondering”. Deze filmische omgeving inspireerde Watkins tot dit verhaal, waarin hij ook delen van zijn eigen familiegeschiedenis heeft verwerkt.

Het gat is natuurlijk een metafoor voor zowel de rouw die aan de familie vreet als de manier waarop ze – en dan vooral Royal – met hun problemen omgaan: diep wegstoppen. Het gat is alleen niet bodemloos maar spuugt alles wat erin gaat op een andere plaats of tijd weer uit. Dat betekent dat misdaden zich niet zomaar laten verdoezelen en het verleden zich niet laat vergeten. Uw therapeut zal instemmend knikken.

Volgens Watkins is Outer Range in essentie een confrontatie met het onbekende, een mysterie niet van deze wereld dat zich opeens aan de keukentafel aan ons opdringt. Deze boodschap komt echter niet aan bij de protagonisten, die meer met zichzelf bezig zijn dan met het zoeken naar de antwoorden waarop kijkers zitten te wachten. In de acht afleveringen wordt het mysterie erg zuinig uitgeserveerd, wat de verleiding om halverwege af te haken groot maakt.

Dat zou jammer zijn, want onderweg naar de ontknoping is er genoeg te zien. De beklemmende familiedynamiek van de Royals zorgt voor intens acteerwerk en de immer grommende Brolin krijgt veel ruimte om zijn tanden te laten zien. Buiten de familie is de lesbische, inheemse politieagent Joy (Tamara Podemski) verreweg het sympathiekste personage. Om verkozen te worden tot sheriff moet ze een gemeenschap voor zich winnen die elke kans aangrijpt om te benadrukken dat ze er niet hoort.

Intrigerend is ook Billy, gespeeld door Noah Reid. Hij is de zoon van de rivaliserende familie Tillerson en totaal ongrijpbaar. Elke keer als hij verschijnt, gebeurt er iets onverwachts. Regelmatig begint hij theatraal en heel hard te zingen. Dit geeft scènes soms een absurdistische twist, soms een dreigende ondertoon.

Het bovennatuurlijke element blijft uiteindelijk slechts een dun laagje vernis over een slepend familiedrama. En wat leer je van de confrontatie met het onbekende? In Outer Range is het mysterieuze gat niet zo spannend, maar zijn de personages vooral onder de indruk van alledaagse relatieperikelen.

Outer Range is nu te zien op Prime Video