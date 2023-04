Uw eigen huis slopen levert tot 100.000 euro op in nieuw VTM-spelprogramma

Een ontplofte verfbom in de slaapkamer, een versplinterde badkamerdeur of een stukgeslagen toilet. Je huis ziet af bij een deelname aan Wie zoekt die wint, maar daar staat wel een mogelijke geldprijs van 100.000 euro tegenover.

Toen vorig najaar de proefaflevering van Wie zoekt die wint op antenne ging, was het vooral de bedoeling om kandidaten te ronselen. En dat gebeurde. Eén dag na de oproep vulden al 1.600 gezinnen een formulier in om deel te nemen aan het nieuwe spelprogramma.

Daarin is het principe eenvoudig. Een team experts (komiek en knutselaar Henk Rijckaert, rechercheur en voormalig De mol-deelnemer Anke Van Os en Huis gemaakt-aannemer Johny Kaczmarowski) verstopt 100.000 euro aan bankbiljetten in huis. De inwoners krijgen een half uur om er zo veel mogelijk van terug te vinden. Dat is moeilijker dan het lijkt, want het geld zit verborgen op de meest onmogelijke plaatsen: achter plinten, in diepvriesbroden, onder in een zak bloem, in een laptop, in een stuk fruit, achter een muur of deurlijst.

De deelnemers van vanavond moeten keuzes maken om biljetten te scoren. Zo besluit de vader de wc-pot aan diggelen te slaan in de hoop op een stapeltje groen en moet het gezin laserstralen trotseren om een geldversnipperaar te vermijden. De stress, de hebberigheid, de angst om iets te missen giert door zo’n uitzending.

“Mijn rol is de stoorzender spelen”, zegt presentator Jens Dendoncker. “Wat afleidingsmanoeuvres maken en onnozel doen om de gezinnen uit hun lood te slaan. Want als ze te veel geld vinden, dan moet ik het gaan uitleggen aan VTM. Ikzelf zou als een halve zot mijn kot uitbreken, met alle ravage van dien. Interieurs vernielen, dat gaan we in Wie zoekt die wint niet doen. Maar ze ordelijk achterlaten, dat ook niet.”

Renovatiebudget

Met zes afleveringen met een maximaal te winnen bedrag van 100.000 euro is er dus een totale geldprijs van 600.000 euro uitgetrokken. Ook voor VTM een fiks bedrag. “Wie zoekt die wint is zonder twijfel het spelprogramma met de grootste prijzenpot per aflevering ooit”, klinkt het bij de zender. “Die 100.000 euro geven we dan ook niet zomaar cadeau.”

In de oproepaflevering won het deelnemende gezin zo’n 35.000 euro. Maar hun huis kwam gehavend uit de strijd. Voor 10.000 euro lieten ze een bom met knalblauwe verf ontploffen in hun netjes gewitte slaapkamer. En toen ze vermoedden dat er in de badkamerdeur wat verstopt zat, werd die zonder verpozen versplinterd. Reken dus gerust wat renovatiebudget, denk je dan. Maar, zo verzekeren de programmamakers, alles wat kapot gemaakt moet worden, is niet authentiek. Na de aflevering van vanavond wordt netjes een nieuw toilet gemonteerd, de badkamerdeur was afkomstig van een oude werf.

Wie zoekt die wint komt uit de koker van Kamiel De Bruyne en Wannes Deleu. Geen onbekend duo in tv-middens, want eerder maakten ze al Sorry voor alles. Dat programma bedacht De Bruyne als afstudeerproject aan het RITCS en won een paar jaar later een internationale Emmy. Deleu maakte voordien dan weer enkele reportagereeksen voor Eén zoals Op straat, waarin hij een week leefde als dakloze, of Voor ik het vergeet, waarvoor hij een maand ging wonen in het rusthuis van zijn dementerende grootmoeder. Het format, inmiddels al verkocht in Wallonië en Duitsland, kan op heel wat internationale interesse rekenen.

Wie zoekt die wint, vanavond om 20.25 uur op VTM