‘Untold’ is een reeks sportdocu’s voor kijkers die niets met sport hebben

Documentairereeks Untold op Netflix, die net haar derde seizoen heeft afgerond, brengt sportverhalen voor lui die – zoals ondergetekende – niets hebben met sport. Lui, inderdaad. De drang om lijfelijk te presteren, een spel te winnen: het is me vreemd. Zeker rond topsport hangt er bovendien zo’n aura van deugdzaamheid en perfectie, van heroïsche ambitie, van Groots Menselijk Streven, waar ik onpasselijk van word. En al helemaal in de VS. Daarom laat ik me graag de verhalen van Untold vertellen, want het zijn de histories áchter dat blinkende aanzien dat sport al te vaak geniet.

Parabels in documentairevorm, waarin wordt getoond ten koste van wat een deel van die bravoure gaat. Ze tonen sportlui niet per definitie op hun grootst, maar vaak op hun smalst, ruwst, meest onvolmaakt.

Kijk, in dit seizoen, bijvoorbeeld naar Jake Paul the Problem Child: over een YouTuber uit Ohio die zijn eigen Disney Channel-programma kreeg, maar zichzelf ineens onverwacht succesvol heruitvond tot professioneel bokser. Natuurlijk werd hij meteen weggelachen nadat hij zijn ambities bekendmaakte, tot hij plotseling veel meer ervaren kemphanen met enig gemak bleek te vloeren. Een mooi Amerikaans from zero to hero-verhaal, maar dan komt ineens de vader van de jongeman in beeld. Zo’n kolerieke macho die in de docu vertelt dat zijn zoon geen fuckin’ fairy-ass little bitch is, maar daarbij natuurlijk verzwijgt dat daar een jeugd van fysieke mishandeling aan is voorafgegaan. Meteen worden dus de oedipale drijfveren achter de sportieve prestaties duidelijk. De gymzaal als sublimatie van de vadermoord: zoiets komt niet op tafel in onze sportleuterprogramma’s.

In Johnny Football, de tweede Untold-telefilm, komt vervolgens de zelfkant van de glorie van een topsporter naar voren. Een voormalige American football-belofte vertelt vanuit de rust van zijn nieuwe leven over hoe hij zichzelf verloor in drank en drugs, en daardoor zijn kansen op de eeuwigheid had verpist. In een minder sterke docu had het kunnen worden verpakt als een ‘doe geen drugs’-fabel, maar deze Untold-episode pakt het eerlijker aan: het is een zeer menselijk verhaal over verlokkingen, over het hellende vlak waarop een mens al te makkelijk kan wegschuiven.

Ook binnen de sport zelf, overigens. Dat toont de derde Untold: vanuit de historie van een veroordeelde aanbieder van anabole steroïden laat Hall of Shame zien hoe makkelijk er normvervaging kan optreden wanneer mensen het beste van zichzelf willen geven, en er binnenwegen naar de gedroomde topprestatie op iemands pad komen. Of tot slot Swamp Kings, een vierdelige minireeks-binnen-de-minireeks, waarin via American football-trainer Urban Meyer naar voren wordt getrokken hoe makkelijk de aspiraties van een coach kunnen leiden tot onvervalste mentale wreedheden.

Sportlui zijn geen supermensen, onderstreept Untold nog eens. Maar gewoon mensen, die toevallig goed zijn in sport.

Te zien op Netflix.