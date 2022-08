‘Under the Banner of Heaven’ ontrafelt een moord in het hart van de mormoonse kerk

De uitstekende dramaserie Under the Banner of Heaven, gebaseerd op het gelijknamige boek van Jon Krakauer (Into the Wild), speelt zich af in de radicale regionen van de mormoonse kerk en begint met de schokkende moord op Brenda Lafferty en haar jonge dochter Erica in 1984. Brenda was getrouwd met Allen Lafferty, de jongste van de broers Lafferty, die zichzelf graag zien als de ‘Kennedy’s van de mormoonse kerk’.

Het bloedbad in het hart van de gemeenschap is schokkend genoeg, helemaal als blijkt dat de daders weleens uit eigen kring kunnen komen. Krakauer verbindt de radicalisering van de Lafferty’s met de bloedige geschiedenis van de grondlegging van het geloof in de 19de eeuw. Scenarist van de serie is Dustin Lance Black, die zelf in een mormoonse familie opgroeide en als jonge homo alles wist van de verstikkende sfeer binnen deze religieuze families, waar voortplanting en gehoorzaamheid aan de patriarch de enige weg waren.

In de zevendelige serie ligt de nadruk op het politieonderzoek naar de moordzaak. ­Andrew Garfield (The Social Network, The Amazing Spider-­Man) speelt de mormoonse rechercheur Jeb Pyre. Als hij op de misdrijfplek komt, zien we aan de ontzetting in zijn ogen dat dit geen doorsneemisdaad is. De waarheid die zich langzaam openbaart, doet het geloof van de detective wankelen. Want wat zijn de heilige geschriften waard als er mensen zijn die daarmee anderen gruwelijke dingen aandoen?

Brenda Lafferty is een sterke rol van de Britse Daisy Edgar-­Jones, die sinds haar hoofdrol in de serie Normal People bezig is met een komeetachtige car­rière. Ze speelt hier een jonge mormoonse vrouw uit de liberale tak van het geloof, waarin een eigen loopbaan niet als een zonde wordt beschouwd. Maar ze komt er al bij de eerste familiebijeenkomsten achter dat ze als een rebel wordt beschouwd, vooral door de patriarch Ammon Lafferty, een huiveringwekkende rol van Christopher Heyerdahl.

Een sterk punt van Under the Banner of Heaven is dat de radicalisering van de gebroeders Lafferty allerlei motieven kent. Het is deels een reactie op hun penibele economische situatie, waarvan ze de wereldse Amerikaanse overheid de schuld geven. De rechtvaardiging om geen belasting en verkeersboetes te betalen wordt gevonden in de geschriften van de 19de-­eeuwse grondlegger van de kerk. Het is duidelijk dat de broers erg getraumatiseerd waren door het gewelddadige schrikbewind van hun vader.

Black blijft iets te dicht bij het het boek van Krakauer, met een extra flashbacklaag die ons steeds terugvoert naar de 19de eeuw, om te laten zien dat de radicalisering van de mormoonse kerk eigenlijk hun grondhouding tegenover de ­samenleving was. Het haalt de aandacht soms weg bij het centrale drama.

Under the Banner of Heaven is nu te zien op Disney+.