‘Uncoupled’: bij de lurven genomen door het Netflix-algoritme

Algoritmes maken de mens het leven zuur. Dan denk je op een barbecue met het volk dat de klompen van Birkenstock koopt, uit te pakken met je eminente muzieksmaak – r&b die geïnjecteerd is met jazz maar waar ook de invloed van Britney Spears in te horen is – maar dan blijkt er een nummer van Metejoor tussen te zitten. Eén keer de verkeerde playlist aanklikken en je geautomatiseerde afspeellijsten zijn compleet naar de vaantjes. Geen enkele uitschuiver blijft onbestraft.

Voor je het weet zit je gevangen in een situatie waarin ook de suggesties die Netflix doet alarmerend zijn. Er worden mij Bollywoodfilms aangeraden en series die Virgin River en Sweet Magnolias heten. Het is wachten op de oproepingsbrief van het gerecht alvorens geweten is wat ik exact op mijn kerfstok heb, maar in de tussentijd vermoed ik dat een 14-jarige fan van Imagine Dragons mijn accounts heeft gehackt.

Je laat je vroeg of laat vangen door het algoritme. De kop van Neil Patrick Harris – briljant als Barney Stinson in How I Met Your Mother – pronkte op de poster van Uncoupled, wat de reeks veelbelovend maakt, maar na drie afleveringen is het wachten tot iemand komt zeggen dat dit een sociaal experiment is en dat wie Uncoupled zonder gezucht kan uitzitten een flinke premie mag verwachten.

Neil Patrick Harris speelt Michael, een vastgoedmakelaar van middelbare leeftijd in Manhattan die na een relatie van zeventien jaar weer single is en wiens gebroken hart hem naar Grindr leidt. De persoon die verantwoordelijk is voor Sex and the City en Emily in Paris zit achter Uncoupled en dat is eraan te merken, want meer zinvols dan “Uncoupled is de gay Sex and the City” valt er niet over te zeggen.

Verwacht echter niet dat Uncoupled zal uitgroeien tot een klassieker, want de houdbaarheidsdatum van de moppen waarmee de reeks aan elkaar hangt was al verstreken nog voor Netflix de serie online zwierde. Op een gegeven moment komt de penis van Neil Patrick Harris in beeld, waarna iemand “we know you’re on a thight cock, oops, clock” grapt. In vergelijking daarmee is het oeuvre van Geert Hoste van hoog intellectueel niveau.

Kan men het aantal reeksen die zich afspelen in de rijkeluiskringen van New York trouwens niet limiteren? Of zorg ten minste voor wat variatie. Michael mag dan wel homoseksueel zijn, het zijn steeds hetzelfde type personages die van dezelfde dure cocktails sippen. Geaardheid maakt een personage niet per se anders, wel hoe je je protagonisten in elkaar steekt. Voor eens en voor altijd: fuck de oppervlakkigheid!

Misschien vat ik de ironie of de gelaagdheid niet, maar zolang mijn frank niet is gevallen, valt Uncoupled het best samen te vatten als tenenkrullend.

Uncoupled is te zien op Netflix.