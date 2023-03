Uitreiking Oscars lokt weer meer kijkers, maar nog altijd veel minder dan voor corona

Ondanks die betere cijfers was de awardshow ook de op twee na minst bekeken Oscar-uitreiking ooit. Met 10,4 miljoen kijkers blijft de uitzending van 2021 te boek staan als de minst bekeken uitreiking ooit, gevolgd door die van vorig jaar. Voor corona werd de uitreiking van de filmprijzen een stuk beter gevolgd: in 2019 keken er nog 29,6 miljoen Amerikanen en in 2017 waren dat er 32,9 miljoen.

Op sociale media leverde de uitreiking 27,4 miljoen interacties op, meldt Screen Daily op basis van een analyse van Talkwalker Social Content Ratings. Op basis van het aantal video’s dat er online over de Oscars werd bekeken, is de uitreiking met ruim 60 miljoen weergaven vooralsnog het populairste entertainmentprogramma van dit jaar.

Everything Everywhere All at Once was zondagavond de grote winnaar bij de Oscars met zeven beeldjes, waaronder die voor beste film, regisseur, origineel scenario en vrouwelijke hoofdrol. De winst zorgde voor een hernieuwde interesse in de film, waarop besloten is die opnieuw in de zalen te brengen. Everything Everywhere All at Once is vanaf woensdag weer te bekijken op het witte doek in 43 bioscoopzalen over heel België. De film zal zowel in arthousecinema’s als in de grotere multiplexbioscopen te zien zijn.