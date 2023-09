Uitlachtelevisie, telefoonboeken en ‘rookvrije’ ruimtes: Steven Van Herreweghe gidst tieners door de nineties

Vorig jaar voerde hij zijn slachtoffers mee naar de jaren tachtig, de komende weken dompelt Steven Van Herreweghe een handvol tieners onder in de kleurrijke nineties. Een nostalgische trip waarbij ze af en toe hard met de ogen moesten knipperen. ‘Dat één iemand alle vakantiefoto’s van iedereen in het dorp kon bekijken, dat ging er bij hen niet in.’

De opkomst van het internet

“Voor die tieners is de grootste verrassing wat het internet betreft dat het eigenlijk nog zo jong is”, vertelt Van Herreweghe. “Het is iets wat zo verweven is met hun dagelijks leven dat ze zich heel moeilijk een verleden zonder kunnen voorstellen. Wanneer je dan vertelt dat je moest inbellen, dat er tijdens dat surfen niet meer getelefoneerd kon worden en dat het downloaden van foto’s al snel een namiddagvullende activiteit was, geloven ze dat amper.

“Gelukkig had de VRT nog wat archiefmateriaal liggen om dat te bewijzen. Zo presenteerde Gerty Christoffels in die tijd een programma dat Personal Upgrade heette waarin mannen in kostuum langs kwamen om uit te leggen wat ‘net surfing’ nu precies was. De hipsters van die tijd – bij de VRT was dat een geknipte rol voor de piepjonge Chantal Pattyn – mochten het dan weer over emailing hebben. Het valt trouwens op hoe die technische termen in de jaren negentig consequent fout uitgesproken werden. En dan waren er nog The Rolling Stones die heel trots uitpakten met het nieuws dat hun eerste live gestreamde concert door maar liefst tweehonderd fans online gevolgd werd.”

Showprogramma waarin Steven Van Herreweghe de jaren negentig tot leven brengt voor tieners van vandaag. Beeld VRT

De dorpsfotograaf

“Dankzij de revival van wegwerpcamera’s allerhande kijken tieners tegenwoordig niet meer vreemd op wanneer je hen vertelt over camera’s waar je een filmrolletje in moest stoppen en het geduld dat je moest hebben voor je het uiteindelijke resultaat van je fotografische inspanningen te zien kreeg. Maar waar ze wel op flippen is het gegeven dat je die foto’s moest gaan afhalen bij de dorpsfotograaf. Vooral het idee dat die man of vrouw in kwestie ook de foto’s van zowat alle andere amateurfotografen van het dorp onder ogen kreeg vinden ze heel moeilijk te rijmen met de privacy-voorschriften die we anno 2023 kennen. En eerlijk? Eigenlijk was dat – achteraf gezien – toch ook wel een beetje raar.”

Papieren naslagwerken

“Grote, dikke boeken waarin je allerhande zaken kan opzoeken blijken voor die tieners absoluut vreemde voorwerpen te zijn. We hebben hen tijdens de opnames gevraagd om in het woordenboek de betekenis van ‘verbolgen’ op te zoeken. Bleek dat ze eigenlijk amper een idee hadden hoe je daarbij te werk gaat. Ook een telefoonboek vonden ze dubieus. Dat je zomaar naam, adres en telefoonnummer van wildvreemden op kon zoeken strookt niet met hun opvattingen qua privacy. Ook het feit dat bij koppels meestal enkel de man een plaats kreeg in de telefoongids vonden ze trouwens absoluut not done.”

Beeld VRT

Rookvrije ruimtes

“Misschien wel het beste voorbeeld van dingen die wij toen helemaal normaal vonden maar die – als je ze met de blik van vandaag bekijkt – eigenlijk totaal absurd waren. Sowieso vinden de tieners van vandaag het absoluut not done dat er in de jaren negentig zowat overal gerookt mocht worden, zelfs op de speelplaats van de middelbare school. Toen er ergens bij de beleidsmakers toch een lichtje ging branden, kwamen ze plots met het idee van rookvrije ruimtes in de horeca op de proppen. Wat concreet betekende dat je in een restaurant of café een aantal tafeltjes moest voorbehouden voor niet-rokers. Een absolute non-maatregel natuurlijk wanneer er aan de tafels daarnaast lustig verder gepaft mocht worden.”

Uitlachtelevisie

“De jaren negentig waren de hoogdagen van de commerciële televisie. Met zenders als Ka2 en VT4 die hun zendschema’s hoofdzakelijk vulden met formats zoals The Jerry Springer-show en allerhande talentenjachten of reality-formats waarin schaamteloos zwakke figuren voor de camera werden gesleurd. Wij vonden dat toen hilarisch, tieners van vandaag vinden het vooral onbegrijpelijk. Na een overdosis van die dubieuze reality-formats begonnen ze zelfs te twijfelen aan hun eigen beoordelingsvermogen. Toen ik hen een fragment van de film C’est arrivé près de chez vous liet zien, geloofden ze dat het een echte reportage in het spoor van een huurmoordenaar was. Het heeft ons nog behoorlijk wat moeite gekost hen er van te overtuigen dat het wel degelijk om fictie ging.”

De zaak-Dutroux

“Niet dat de tieners die we voor de camera haalden niet wisten wie Marc Dutroux is, maar we merkten wel dat ze de impact van die hele zaak hadden onderschat. Tot voor de zaak-Dutroux speelden kinderen gewoon buiten tot het donker werd of tot het eten klaar was. Niemand die zich daar druk over maakte. Maar na de zomer van ‘96 is dat in één klap veranderd. Je voelt aan die tieners dat ze opgegroeid zijn met ouders die zich zorgen maken, die hen waarschuwen voor witte bestelbusjes en hen ervan overtuigen dat er ‘s avonds zotten op straat ronddwalen. Dat gevoel zit echt in de Vlaamse bodem, maar die tieners wisten dus niet vanwaar dat kwam. Voor hen is Dutroux een naam als Karel De Grote, ze kennen hem wel maar hebben geen idee van de invloed die hij had.”

