Uitgeverij neemt afstand van boek over verraad van Anne Frank, exemplaren in de winkelrekken krijgen extra context

Die conclusie luidde dat de Joodse notaris Arnold van den Bergh zeer waarschijnlijk de verrader van de familie Frank is geweest. Op grond van ‘deskundige reacties’ is de uitgeverij nu tot het inzicht gekomen dat die beschuldiging onvoldoende is onderbouwd. In het inlegvel biedt de uitgever zijn verontschuldigingen aan aan iedereen die zich door het boek gegriefd voelt. “Dit geldt speciaal voor de nabestaanden en verdere familie van Arnold van den Bergh.”

Na eerdere kritiek op het boek besloot Ambo Anthos al een tweede druk uit te stellen. Het is niet duidelijk of die nu definitief van de baan is. De uitgeverij gaat niet in op vragen. Vorige maand publiceerde ze Het verraad van Anne Frank: het baanbrekende onderzoek van een internationaal coldcaseteam in Nederland, geschreven door de Canadese Rosemary Sullivan. Het boek was het resultaat van een jarenlang onderzoek van een coldcaseteam met experts van de Nederlandse politie, archivarissen en forensisch deskundigen. De publicatie ervan ging gepaard met een uitgekiend publiciteitsoffensief.

Het bewijs steunde op een anoniem briefje met daarop de naam van de notaris Van den Bergh, die als lid van de Joodse Raad over adressen van onderduikers zou hebben beschikt. Na de oorlog werd het briefje bij Annes vader in de bus gegooid. ‘Boterzacht’ noemden historici die bewijsvoering. “Het briefje kan immers door iedereen zijn geschreven”, schreef historicus Hanco Jürgens in de Volkskrant. Lijsten met onderduikadressen zijn bovendien nooit gevonden.

Ook de stelling van het boek dat de schuld van Van den Bergh ‘voor 85 procent’ vaststaat, leidde tot kritiek. “Een gedeeltelijke of met een percentage te benoemen schuld bestaat niet. Het is schuldig of niet-schuldig”, schreef oud-rechter Willem Korthals Altes in de Volkskrant. (VK/DM)