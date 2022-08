Uitgever omstreden boek over verrader Anne Frank twijfelde al voor publicatie

Het verraad van Anne Frank, geschreven door de Canadese bestsellerauteur Rosemary Sullivan, verscheen in januari dit jaar. Het boek onderzoekt de vraag wie in de Tweede Wereldoorlog Anne Frank en haar zeven medeonderduikers heeft verraden. De Joodse notaris Arnold van den Bergh werd als meest waarschijnlijke dader aangewezen. Het boek bracht een storm aan media-aandacht op gang, en al snel volgde kritiek.

Het onderzoek is gebaseerd op foutief brongebruik, vooronderstellingen die voor waar zijn aangenomen en tunnelvisie, zo schreef een groep historici in een analyse in maart. Ze noemen het onderzoek bovendien ‘amateuristisch’. Uitgeverij Ambo Anthos haalde daarop het boek uit de schappen.

Nu blijkt uit de reconstructie van De Volkskrant dat Ambo Anthos het project al voor publicatie probeerde te stoppen. Zo zou het Rosemary Sullivan ontbreken aan feitenkennis over Nederland in de Tweede Wereldoorlog. De uitgeverij nam een advocaat onder de arm en eiste het gegeven voorschot terug. Toen de uitgever een licht veranderde versie kreeg, was een eventuele rechtszaak echter van tafel. Ineens spraken de meelezers van de uitgeverij van een ‘spannend manuscript’.

De vreugde duurde niet lang. Na publicatie volgde er, na inhoudelijke kritiek, ook onmiddellijk juridisch gesteggel: nabestaanden van Arnold van den Bergh zeiden aangifte te gaan doen wegen smaad, blijkt uit de reconstructie.