U2 blikt terug met album ‘Songs of Surrender’ (★★☆☆☆): cynische poenpakkers of oprechte nostalgici?

Met Songs of Surrender neemt U2 een epische duik in het eigen verleden. Scepsis is absoluut op zijn plaats op dit vierdelige album, al slaagt de Ierse megagroep erin om je toch nog een paar keer te verrassen.

Het is nu bijna tien jaar geleden dat Songs of Innocence verscheen. Een plaat die zelden nog op haar artistieke merites wordt afgerekend. Wél op de marketingtechnische nachtmerrie waar de groep zichzelf in stortte. Ongetwijfeld met de beste bedoelingen werd dat album gratis aangeboden, in een Apple-campagne die een kleine honderd miljoen euro kostte. Nogal onhandig verscheen het album evenwel ook onaangekondigd in de muziekbibliotheek van een half miljard iTunes- gebruikers. Een wereldvreemde zet, waarbij de Ierse groep er kennelijk voetstoots van uitging dat iedere Apple-abonnee ook wel fan zou zijn van U2. Níét dus. De groep werd meedogenloos afgekraakt op die ongevraagde invasie.

Bijna even schaamteloos belandt deze Songs of Surrender in je schoot. Met gestripte herinterpretaties van veertig oude songs verbergen de Ieren zelfs niet langer dat ze de voorbije jaren leven bij de gratie van recyclage, én de portefeuille van nostalgische veertigers en vijftigers. De popgroep die er in de jaren negentig een handelsmerk van maakte door de blik strak op de toekomst gericht te houden, kijkt het voorbije decennium toch wel verdacht vaak achterom.

In het Koning Boudewijnstadion haalde U2 nog het drie decennia oude The Joshua Tree (1987) integraal van onder het stof, en dit jaar krijgt Achtung Baby (1991) een soortgelijke behandeling in Las Vegas. “Sometimes the end is not coming, the end is here”, zong Bono kennelijk profetisch op Songs of Experience (2017). Op die veertiende studioplaat was de dood een onvermijdelijke metgezel. Wordt het grafschrift nu bedacht met Songs of Surrender? Met akoestische herwerkingen van bekende songs toont de groep alvast weinig zin tot vernieuwing.

Bloedarmoede

In de jaren negentig heette zo’n gestripte, akoestische aanpak nog ‘Unplugged’. Artiesten die in het verdomhoekje beland waren, probeerden zich zo terug een weg naar de spotlights te klauwen. Ook bij U2 heb je het idee dat artistieke bloedarmoede meespeelt, of erger nog: een cynische geldgraai-operatie. Bezoedelt de Ierse Vier het eigen imago in de laatste rechte lijn naar pensioengerechtigde leeftijd?

De vooruitgeschoven singles beloofden alleszins niets goeds. De herwerking van ‘One’ is van werkelijk alle urgentie ontdaan, terwijl ‘Beautiful Day’ klinkt alsof je een balorkest op automatische piloot hoort spelen. De opwinding is ook ver zoek bij ‘Pride’, waarin The Edge zijn briljante alarmsound vervangt door kampvuurgitaar. Gelukkig laat hij zich ook nog betrappen op genie in ‘11 O’Clock Tick Tock’, dat een bloedmooie, sierlijke gitaarsolo uit de mouw schudt.

Hoewel het album is opgedeeld in vier secties, die elk de voornaam van een groepslid dragen, klinkt Songs of Surrender voornamelijk als een ‘pet project’ van The Edge en Bono. De ritmesectie met bassist Adam Clayton en drummer Larry Mullen jr. staat hoorbaar in de schaduw van de andere twee.

De groep die het vaak van het Grote Gebaar moet hebben, kiest steevast voor een ingetogen aanpak. Alleen in de epische lengte van de plaat – veertig songs, goed voor zo’n drie uur muziek – herken je nog de vertrouwde megalomanie van U2. En hun eigengereidheid laat zich raden door de muzikale keuze: alsof ze Songs of Innocence kwalijk onderschat vinden, krijgt dat album royaal eerherstel. Geen enkele andere plaat uit hun repertoire komt in elk geval zo vaak aan bod. In schril contrast staat October (1981), dat vlakaf genegeerd wordt, net als het koel ontvangen No Line on the Horizon (2009). Ook Pop (1997) wordt vrij stiefmoederlijk behandeld: Adam Clayton plukte er nog net ‘If God Will Send His Angels’ uit.

Koffiebar-fingerpicking

De nieuwe arrangementen werken soms in uw voordeel. Zo vaart het stokoude ‘Stories for Boys’ wel bij een treurende piano, terwijl ‘Red Hill Mining Town’ mooi ingekleurd wordt met blazers en zachte roffels. Ook de pizzicatostijl van ‘Dirty Day’ is hoogst charmant. Of U2 hier nieuwe fans mee lijmt, valt te betwijfelen. Maar bij ietwat ondergesneeuwde albumtracks als ‘Miracle Drug’ of ‘Cedarwood Road’ lijkt de groep zich oprecht te amuseren, en trekken ze oudere fans moeiteloos mee het bad in. ‘Desire’, met een geweldige falset van Bono, is eigenlijk zelfs beter dan het origineel.

Op papier lijkt een lome funkrevisie van ‘The Fly’ ook een spannend idee, maar het is een vage schim van het cyberpunkorigineel op Achtung Baby (1991). Eigenlijk had U2 er beter aan gedaan om alleen onbekende pareltjes uit zijn collectie van een nieuw leven te voorzien. Songs als ‘Pride’, ‘Where the Streets Have No Name’ of ‘With or Without You’ zitten zo gebetonneerd in het collectieve geheugen dat een ontmantelde herwerking gauw overbodig klinkt. Zeker wanneer die nieuwe versies neigen naar de nuffige muzak waar hotellobby’s een patent op hebben.

Meer relevantie toont Bono in ‘Walk On’, waarin verwezen wordt naar Oekraïne. Jammer dat The Edge het met zijn koffiebar-fingerpicking dan weer vooral gemunt heeft op de Dansaertvlaming. ‘Pride (In the Name of Love)’ maakt op zijn beurt vermelding van Alan Kurdi, het Koerdische jongetje dat aanspoelde op de kust van Bodrum in Turkije. De domineeneigingen kan Bono nog steeds niet onderdrukken. Helaas kunnen wij dan weer zelden de gedachte onderdrukken dat Songs of Surrender hooguit telt als een geheugensteuntje dat U2 grandioze platen heeft uitgebracht. Albums die méér het ontdekken waard zijn dan deze nostalgische vingeroefening.

Beeld RV

Songs of Surrender is verschenen bij Universal.