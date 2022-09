U kijkt niet naar ‘Rick and Morty’ voor de scifiquatsch

Rick and Morty deed voor parallelle universums wat Game of Thrones deed voor drakenfantasy: de reeks maakte een inherent nerdy verhaalconcept behapbaar voor een (relatief) breed publiek.

Voor de komst van deze adult animation-reeks, in 2013, bleef dit soort wetenschapsfilosofische kwesties in essentie beperkt tot de Star Trek-reeksen, wier fans al sinds de dageraad van het internet samentroepen op internetfora waar ze de fijnere punten van de snaartheorie met elkaar bespreken.

De rest van ons snapt het concept van alternatieve realiteiten wel, maar is er buiten de puur oppervlakkige implicaties ervan – genre ‘ergens is er een universum waar er géén maand meer overblijft aan het einde van mijn loon’ – niet zo sterk mee bezig.

Voor dat publiek is Rick and Morty een gedroomd stuk fictie dat met dat soort ideeën bezig is, maar verder niet van de kijker verwacht dat hij er te veel over nadenkt. Het zal allemaal wetenschapstheoretisch wel kloppen, maar bij momenten lijkt het zelfs alsof de reeks de draak steekt met haar eigen complexiteit.

Dat laatste blijkt vooral uit de pilootaflevering van seizoen 6, waarin alle leden van het gezin – Rick Sanchez en zijn kleinzoon Morty Smith, maar ook ouders Beth en Jerry en zus Summer – inmiddels allemaal uit verschillende originele realiteiten komen en ze daar door omstandigheden eventjes naar moeten terugkeren.

De afleveringen van Rick and Morty beginnen meestal aan de eettafel van het Smith-huishouden, maar al snel moet de kosmos worden doorkruist, meestal om een vergissing van wetenschapper-uitvinder Rick recht te trekken.

Dat is echter niet waarom u blijft kijken. De ware reden zit in de constante kleine gaten die de reeks prikt in de menselijke conditie. Vooral dan in de als mitrailleurvuur binnenkomende dialogen: wanneer Rick tijdens een gesprek met zijn schoonzoon Jerry, in een van zijn constante passief-agressieve sneren, diens ‘werkloosheidsgenen’ in de conversatie bespreekt, bijvoorbeeld.

U zou het bovendien niet zeggen wanneer u net geconfronteerd werd met opnieuw een flinke brok cartooneske goorheid, maar Rick and Morty slaagt erin geestig te zijn zonder de boertigheid die hedendaagse concurrerende series in dit genre typeert.

Zoals een uit verscheidene dode aliens samengesteld Frankensteinmonster in nieuwe Netflix-animatiereeks Farzar, dat zo achterlijk blijkt dat het constant onverhoeds met zijn geslachtsdeel begint te spelen. Of de politiehond in Paradise P.D. die in beslag genomen drugs gebruikt om een orgie met de rest van de hondenpopulatie in gang te zetten – een fatale, want sommige van de drugs bevatten chocolade.

Het zijn dingen waar ook wat voor te zeggen valt, natuurlijk, maar Rick and Morty tapt uit een veel fijnzinniger, duurzamer komisch vaatje.

Het zesde seizoen van Rick and Morty is nu te zien op Netflix.