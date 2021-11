Tweede solotentoonstelling voor Felix De Clercq (24) dit jaar: ‘Wat er ook gebeurt, de kunst primeert’

Jong, ambitieus en opvallend zelfbewust. ‘Laat kunst weer meer rond het werk draaien, niet rond het ego van de kunstenaar’, oppert Felix De Clercq (24). Twee jaar lang is hij een vaste naam bij Gallery Sofie Van de Velde. Morgen opent zijn tweede solotentoonstelling in Antwerpen.

“Ze zijn opgegroeid met het internet, ze springen vrolijk heen en weer in de tijd, ze laten zich meer beïnvloeden door hun vrienden dan door de kunstpausen, ze stellen de dogma’s in vraag, ze nemen de vrijheid.” Op treffende wijze beschreef Antwerps galerist Sofie Van de Velde in Humo afgelopen voorjaar de aanstormende garde kunstenaars, dansend op de lijn tussen generatie Y en Z. Een van die jonge artiesten is Felix De Clercq, die nog maar twee jaar is afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Van de Velde liep hem daar tegen het lijf.

“Ik werd direct gegrepen door de beelden van Felix”, vertelt ze. “Er schuilt een ingehouden integriteit in zijn werken. De manier waarop hij over zijn kunst sprak, was zo ontwapenend, zoekend naar de juiste woorden, op weg naar de juiste balans, dat ik meteen een klik voelde en die is er tot vandaag gebleven.” Intussen is De Clercq al twee jaar een vaste naam in Van de Veldes galerie, al staat hij daar niet echt bij stil. “Wat er ook gebeurt, de kunst primeert. Ik wil niet dat mijn werk rond mijn persoon begint te draaien. Integendeel, liefst verdwijn ik een beetje uit het werk. Zelfs mijn naam schrijf ik niet meer op mijn laatste stukken.”

‘Charcoal made from a tree outside the natural history’ van Felix De Clercq. Beeld Joost Joossen / Courtesy Gallery Sofie Van de Velde

Verfrissend

Zijn pragmatische houding is verfrissend. Terwijl de jonge Antwerpenaar lustig verder schildert, zonder al te veel wakker te liggen van de wereld om zich heen, groeit een wachtlijst van gegadigde kopers voor zijn werk. En die is er natuurlijk niet zomaar gekomen. “Hij combineert thematiek met techniciteit als geen ander”, zegt Van de Velde. “In vorig werk koos hij voor introspectie en putte inspiratie uit een oud dagboek, vandaag werkt hij met oude thema’s die hem interesseren of die hem door andere kunstenaars worden aangereikt. Dat combineert hij met een techniciteit die weinigen gegeven zijn. Hoe hij licht in zijn werk brengt dat tegelijk heel ingetogen is maar ook erg op de voorgrond springt, is uniek.”

Enerzijds laat De Clercq zich inspireren door de West-Europese romantische schilderkunst. Anderzijds haakt hij in op de realiteit. In zijn eerste tentoonstelling verweefde hij autobiografische elementen met scènes uit de populaire beeldcultuur van Netflix. Maar zijn beelden zijn niet eenduidig, ze bestaan in een context. Hij duikt verhalen in en haalt anekdotes boven die hij moeiteloos door elkaar weeft. Hij isoleert en verstilt ze, om ze zo te onderzoeken. Hij schenkt een andere soort aandacht aan alledaagse beelden en ensceneert de dingen zoals hij ze waarneemt in boeken of op tv.

'Luca' van Felix De Clercq. Beeld Joost Joossen / Courtesy Gallery Sofie Van de Velde

Liefde voor anekdotes

In zijn nieuwe tentoonstelling Blackbird on a shoulder weeft hij op treffende wijze verschillende tijdslagen door elkaar. Ook stapt hij af van één enkel medium en kiest hij voor een mengelmoes aan installaties, beelden en schilderijen. Zijn liefde voor anekdotes blijft primeren. Zo draaien een zestal schilderijen en sculpturen om de vondst van 23 prehistorische iguanodons uit de 19de eeuw in een steenkoolmijn in de buurt van Bergen, Henegouwen. Hij verzamelde de vele anekdotes in een ouderwets knipselboek, zijn denkproces in beelden samengekleefd.

Uit de expo van Felix De Clercq. Beeld Joost Joossen / Courtesy Gallery Sofie Van de Velde

De kunstenaar wil zich voorlopig nergens op vastpinnen, hij blijft liever experimenteren. “Het interesseert me niet om een specifieke, herkenbare stijl te creëren, gelinkt aan een medium. Het is net zo leuk aan deze expo dat ik diverse objecten door elkaar gebruik, dat zet mijn zoekproces extra in de verf.” Ook laat hij zijn expo niet beschrijven door een curator, in de plaats vroeg hij scenarist Angelo Tijssens, medeschrijver van de film Girl, een tekst te schrijven als extra kunstlaag op het totaalplaatje.

Blackbird on a shoulder loopt van 27/11 tot 09/1 in Gallery Sofie Van de Velde