Tweede seizoen van ‘The Witcher’ verschijnt in december op Netflix

Het vervolg van The Witcher was normaal gezien voorzien voor eind vorig jaar, maar de coronacrisis stak daar een stokje voor. De opnames voor de serie werden verschillende keren stilgelegd, waardoor de releasedatum steeds verder opschoof. Uiteindelijk kondigde Sarandos in april aan dat het tweede seizoen van The Witcher in het vierde kwartaal te zien zou zijn. Het tweede deel werd dus verwacht tussen oktober en december en komt er nu dus net op de valreep aan. Henry Cavill (38), die de hoofdrol speelt in de reeks, is op 17 december namelijk terug van weggeweest. “Kerstmis komt dit jaar een beetje vroeger”, klinkt het op verschillende Twitteraccounts van het streamingplatform en van de serie zelf.

Destiny has revealed itself. Prepare for The Witcher Season 2, premiering December 17 on @netflix. #WitcherCon pic.twitter.com/wx5RuCn11Z — The Witcher (@witchernetflix) 9 juli 2021

Prequel

Ondertussen is er ook meer informatie over de prequel van The Witcher. In juli vorig jaar kondigde Netflix voor een eerste keer aan dat ze nog plannen hadden met de populaire reeks. Zo was er toen ook al sprake van een zesdelige spin-off met als titel The Witcher: Blood Origin. De prequel speelt zich af in de elfenwereld, 1.200 jaar voor de originele serie, en gaat over het ontstaan van de allereerste Witcher (monsterjager) en de verschillende gebeurtenissen die leiden tot de samensmelting van de werelden van monsters, mensen en elfen.

Meer informatie was er destijds nog niet bekend, maar op het virtuele evenement WitcherCon, dat volledig in teken staat van de serie, werden er nu enkele extra details bekendgemaakt. Zo krijgen onder meer Sophia Brown, Laurence O’Fuarain en Michelle Yeoh een rol in de reeks.

Last but not least is Netflix momenteel ook bezig met The Witcher: Nightmare of the Wolf, een soort van animatiefilm. De releasedatum van dit project is eveneens voorzien voor later dit jaar.