Tweede Peppers-plaat van 2022 is lichtjes gedurfder en een tikkeltje bizar ★★★☆☆

Noem ons onverbeterlijke generatie X’ers maar bij de Rock Werchter-passage van de Peppers vorige zomer maakte ons hart amper sprongetjes. Slechts wanneer de bassist Flea en gitarist John Frusciante tussen twee songs in begonnen te jammen, spitsten wij likkebaardend de oren. Bij die ultrafunky improv-miniatuurtjes lag de magie die Peppers-fans van het eerste uur nu al twee decennia lang moeten missen. Op plaat is de Californische rockgigant tegenwoordig tergend spaarzaam met dit soort muziektechnische lekkernijen. Ook Unlimited Love, het album dat de band dit voorjaar uitbracht, stelde op dat vlak teleur.

Kort? We missen de onbezonnen furie en de hoogstaande funkspielereien die de band tot aan de millenniumwissel hoog in het vaandel droeg. Return of the Dream Canteen, de tweede plaat die de Peppers in 2022 lossen, brengt daar sporadisch verandering in. De eerste single ‘Tippa My Tongue’ ziet Flea plukken, ploppen en hameren op zijn bassnaren en Frusciante de metaligsten der Nile Rodgers-riffs verbasteren. De kalverliefdefunk van ‘Bella’ herbergt even superbe bas- en gitaarpartijen, alleen jammer dat zanger Anthony Kiedis zijn kameraden meetrekt in generische, weeë gitaarpop.

elastische groove

Er is ‘My Cigarette’ – drumcomputers en een saxofoon! – en het prima ‘Afterlife’, een elastische groove die het bedje spreidt voor Frusciante’s noisy gitaarsolo, eentje zoals we die niet vaak bij de Peppers te horen krijgen. Gek, want het was de twee jaar geleden buiten geflikkerde ex-gitarist Josh Klinghoffer die onlangs in Guitar World klaagde dat hij “creatief verlamd” was geraakt bij de band en dat hij er niet mocht afwijken van de vertrouwde formule. “Ik dacht dat ze te vinden waren voor wat experiment, maar ze bleven toch vooral braafjes de geijkte paden volgen.” Jaloezie? Of heeft hij een punt en mag alleen een oude rot als Frusciante de grenzen aftasten?

Natuurlijk blijven de Peppers bij de eigen leest, maar op Return of the Dream Canteen wagen ze zich nu en dan behoedzaam aan een stapje in het ongewisse. Zie: de fraaie gitaarsolo in ‘Eddie’, een van wanhoop vervuld eerbetoon aan de legendarische hardrockgitarist Eddie Van Halen die in 2020 overleed. In ‘La La La La La La La La’ treurt Kiedis om een verloren geliefde tegen newagesynths en een donzige sax. ‘In the Snow’ ent zich op een wel erg gedateerde drummachinebeat, recht uit 1985. Raar.

Dream Canteen is lichtjes gedurfder dan Unlimited Love. Een tikkeltje bizar ook. Het boeltje staat hoe dan ook als een huis. Topproducer Rick Rubin laat de instrumentpartijen op wonderlijke wijze ademen. Beluister ze onder de hoofdtelefoon en je hoort Fleas snarengepluk gulzig door Chad Smiths warmbloedige grooves kronkelen. Klinkt duur, ja. Maar of wij hiervoor Blood Sugar Sex Magik zouden laten schieten? Nooit!

Uit bij Warner op 14/10.