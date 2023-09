Twee Vlaamse romanverfilmingen, Napoleon en chocolade: filmtips voor het najaar

Bezorgen WIL en Het smelt de Vlaamse film opnieuw een blockbusterherfst? Levert Martin Scorsese opnieuw een groots epos af? En was Napoleon echt zo vreselijk? Dit zijn de films waar de cultuurredactie van De Morgen dit najaar naar uitkijkt.

‘WIL’ en ‘Het Smelt’

Eind oktober 2022 werden in twee weken tijd Zillion én Close in de zalen losgelaten. Beide films hadden een soort lokaal Barbenheimer-effect avant la lettre: ze versterkten elkaar, en slaagden erin om het publiek terug te lokken naar de bioscoop. Zillion en Close klokten uiteindelijk samen af op meer dan een miljoen bezoekers, en met ook De acht bergen en Rebel erbij werd de herfst van 2022 een grand cru voor de Vlaamse cinema.

Was vorig najaar een anomalie, of kan het succesverhaal nog eens geschreven worden? Het laat zich moeilijk voorspellen, maar tussen de vele Vlaamse films die dit najaar te zien zijn, zitten twee verfilmingen van succesromans die het potentieel hebben om lokale blockbusters te worden.

Op 27 september verschijnt WIL, de adaptatie van het gelijknamige boek van Jeroen Olyslaegers door Tim Mielants (De Patrick, Peaky Blinders). De film speelt zich af in het bezette Antwerpen van 1942, en volgt de jonge hulpagenten Wil (Stef Aerts) en Lode (Matteo Simoni) die worstelen met de onmenselijke taken die de nazi’s hen opleggen. Net als Zillion is dit een film van een schaal die je maar zelden ziet in ons land. Een groots opgezet historisch drama met Hollywood-waardige decors en kostuums. Op de aftiteling verdringen de grote namen elkaar: de hoofdrollen zijn voor Aerts, Simoni en Annelore Crollet, maar in de bijrollen komen onder meer Jan Decleir, Koen De Bouw, Kevin Janssens en Els Dottermans voorbij.

Op 25 oktober volgt Het smelt: een verfilming van de debuutroman van Lize Spit, over een jonge vrouw die met een blok ijs in haar koffer terugrijdt naar haar geboortedorp om een oude rekening te vereffenen. Veerle Baetens maakt haar regiedebuut. Die combinatie van een bekende regisseur met een geliefde bestseller zal gegarandeerd de nieuwsgierigheid prikkelen. Met een acteerprijs voor de jonge hoofdrolspeelster Rosa Marchant op het gerenommeerde Sundance Film Festival nam de film een vliegende start.

Dezelfde monstercijfers als vorig najaar verwachten, zou onredelijk zijn. Rond WIL en Het smelt zullen geen spectaculaire discotheekavonden georganiseerd worden, en de films konden niet genieten van een fel gemediatiseerde Cannes-selectie. Maar dat het Vlaamse publiek hongerig is naar sterke fictie van eigen bodem, werd vorig jaar duidelijk. En nu Amerikaanse blockbusters zoals Dune: Part 2 door de Hollywoodstaking naar volgend voorjaar worden doorgeschoven, hebben Vlaamse films misschien nog meer ruimte om te scoren. (lt)

‘Tim Burton’s Labyrinth’

Geen film, maar wel Tim Burton. Na Madrid en Parijs strijkt Tim Burton’s Labyrinth neer in Brussel. Binnenkort kan je je onderdompelen in het universum van de regisseur, bekend van films als Edward Scissorhands en Corpse Bride. De expo is opgevat als een labyrint. De bezoeker zoekt zelf de weg langs de bekende projecten van Burton. Ruim 150 originele tekeningen en ontwerpen zijn er te zien, net als een pak decorreproducties, kostuums en levensgrote figuren. De door films als Charlie and the Chocolate Factory en Alice in Wonderland geïnspireerde kamers roepen Burtons wereld verder tot leven. (svh)

‘Killers of the Flower Moon’

Hij is tachtig, maar aan stoppen denkt Martin Scorsese nog niet. Het bijna 3,5 uur durende Killers of the Flower Moon, met Leonardo DiCaprio en Robert De Niro in de hoofdrollen, zet een vergeten massamoord op de Osage-bevolking in de spotlight. Ze werden schatrijk dankzij hun olierijke gronden, waarna gewetenloze zakenlui hen uitbuitten en vermoordden. “Mijn volk draagt tot vandaag de gevolgen van dat verraad”, zei Standing Bear, chief van de Osage, bij de première in Cannes. “Maar ik kan in naam van de Osage zeggen dat Martin Scorsese en zijn team het vertrouwen hersteld hebben.” (jdb)

Wonka

Charlie and the Chocolate Factory is al bijna twintig jaar oud, maar toch smaakt die versie van Tim Burton met Johnny Depp als Willy Wonka nog altijd prima. Met Wonka krijgen we tegen kerst een mooie aanvulling: de prequel zoomt in op de vroege jaren van de excentrieke chocolatier. Regisseur van dienst is Paul King, die met de Paddington-films al toonde geestige én goede films te kunnen maken. Met Timothée Chalamet als Wonka en ook nog Olivia Colman en Rowan Atkinson oogt de cast alvast prima, al kijken we stiekem toch vooral uit naar Hugh Grant als Oompa Loompa. (jdb)

Napoleon

Sir Ridley Scott die zich buigt over Napoleon, die gespeeld wordt door Joaquin Phoenix. Meteen hebt u al twee goede redenen om uit te kijken naar Napoleon. Scott belicht in zijn historisch epos de op- en ondergang van de kleine generaal, getoond door het prisma van zijn wispelturige relatie met zijn enige ware liefde, Josephine (Vanessa Kirby). Het belooft geen hagiografie te zijn. “Hij heeft veel slechte dingen gedaan. Ik vergelijk hem met Alexander de Grote, Adolf Hitler en Stalin”, verklaarde Scott. Dit uit de mond van een Brit: meteen steigerde half Frankrijk. Mais enfin! (jdb)

Film Fest Gent

Op het Filmfestival van Venetië gaat volgende week Holly van Fien Troch in wereldpremière. De Belgische première is weggelegd voor Film Fest Gent, dat dit jaar zijn vijftigste editie viert. Op het programma van het festival is het nog even wachten, maar wel al bekend is dat Here van Bas Devos en The Boy and the Heron van de Japanse anime-grootmeester Hayao Miyazaki er een Belgische première krijgen. Die laatste is ook de slotfilm die getoond wordt na de slotceremonie. Om er een echt feestje van te maken is die dit jaar toegankelijk voor het brede publiek. (jdb)

