Twee Vlaamse expo’s maken kans op ‘Oscar van de museumwereld’

Het Gentse bezoekerscentrum is ingericht met een virtuele digitale assistent die toeristen van kapel naar kapel leidt. Met een AR-bril krijgen ze een tafereel te zien dat de materiële beleving aanvult. AR staat voor augmented reality: een variant op virtual reality die een laag aan de echte visuele ervaring toevoegt. Het bezoekerscentrum Lam Gods Sint-Baafs was een hoeksteen van het Vlaamse Meesters-programma dat Toerisme Vlaanderen in de periode van 2018 tot 2020 heeft uitgewerkt.

Ook het Hof van Busleyden in Mechelen is genomineerd voor de award met de tentoonstelling Kinderen van de Renaissance. Die gaat over het Hof van Kamerijk, waar drie generaties Bourgondisch-Habsburgse prinsen en prinsessen zijn opgegroeid, waaronder Filips de Schone, Margareta van Oostenrijk en Karel V. Ze worden er klaargestoomd om een prominente rol te gaan spelen in het Habsburgse wereldrijk.

Kinderen van de Renaissance brengt vijftiende- en zestiende-eeuwse portretten naar Mechelen, maar ook boeken, speelgoed, juwelen en andere bijzondere objecten. Op die manier geeft de tentoonstelling de bezoeker een unieke blik op de machtspolitiek van die tijd en stemt het tot nadenken over de opvoeding van kinderen. Kinderen van de Renaissance was vorig jaar de meest bezochte tentoonstelling in het Hof van Busleyden sinds 2018.

De winnaars worden op 11 mei in Londen bekendgemaakt.