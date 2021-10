Twee van 's werelds populairste artiesten kondigen comeback aan: kunnen ze nog scoren?

Na een jarenlange radiostilte kondigden twee van de populairste muzikanten van de eeuw deze week hun comeback aan. De Brusselse singer-songwriter Stromae trekt tijdens de zomer naar Europese festivals, de Britse popster Adele komt dan weer met een nieuw album. Waarom keren ze terug en kunnen ze nog scoren?

“Een van de grootste Franstalige artiesten van deze generatie is terug.” Het Luikse festival Les Ardentes deed vrijdag weinig moeite om bescheiden over de eerste headliner van zijn aankomende zomereditie te communiceren. De comeback van Paul Van Haver, alias Stromae, komt dan ook enigszins als een verrassing. Tussen 2009 en 2015 scoorde hij wereldhits als ‘Alors on danse’ en ‘Papaoutai’, trok hij op tournee langs uitverkochte arena’s in vier werelddelen en werkte hij samen met sterren als Kanye West en Lorde. Tot hij gezondheidsproblemen kreeg en jaren in de schaduw bleef.

“Ik moet me eerst weer goed in mijn vel voelen voor ik met nieuwe muziek kom”, vertelde hij in 2017 aan het Franse dagblad Libération. Nu is het dus zover: naast zijn show in Luik zal Stromae in de zomermaanden op Werchter Boutique en in Parijs optreden. Volgens Paris Match werkt hij ook aan een nieuw album.

Adele. Beeld Instagram

Naast Stromae kondigde ook Adele deze week de eerste single van haar volgende plaat aan. Beide artiesten staan te trappelen om weer op te treden, maar de vraag blijft of ze na hun jarenlange afwezigheid zomaar hun eerdere plaats aan de top van de muziekindustrie weer kunnen innemen. Volgens muziekexpert Sam Jaspers, die jarenlang directeur was van Ultratop, wordt de jarenlange sabbatical voor artiesten namelijk steeds minder vanzelfsprekend. “Er komt meer muziek uit dan ooit tevoren en het is niet eenvoudig om op te vallen. Jonge artiesten brengen daarom vaker singles uit, op die manier kunnen ze de band met hun publiek beter onderhouden en hopen ze in de belangstelling te blijven.”

Daarnaast merkt Jaspers op dat artiesten als Stromae die zich tot een eerder jonge doelgroep richten, een uitdaging wacht wanneer ze na een lange tijd terugkeren: zij moeten zowel nieuwe fans aantrekken als de oude plezieren.

Als het niet vanzelfsprekend is om een comeback te maken, blijft de vraag waarom artiesten er überhaupt voor kiezen om tijdelijk de stekker uit hun succesvolle carrière te trekken. Muziekmanager Bob Savenberg gelooft dat het na grote creatieve successen nuttig kan zijn om even te herbronnen. Op die manier krijgen de artiesten de kans om te voldoen aan de hoge standaarden die het publiek hen oplegt.

Jaspers voegt toe dat sterren als Adele of Stromae zich niet zoveel hoeven aan te trekken van de commerciële logica die voor de meeste andere artiesten geldt. “Hun eerdere successen zorgen ervoor dat ze de financiële ruimte hebben om langer aan nieuw materiaal te werken.” Zodra dat klaar is, krijgen ze als wereldsterren extra media-aandacht. “Maar dan nog moeten ze zichzelf kwalitatief bewijzen als ze dat succes willen verzilveren”, aldus Savenberg.

TikTok

Op creatief vlak wordt het spannend voor Adele en Stromae. Zij keren straks terug in een muziekscene waarin andere trends gelden dan bij de release van hun vorige albums. Het valt af te wachten hoe zij daarmee omgaan. “Vandaag zijn elektronische instrumenten en de muzikale stijl uit de jaren zeventig populair, maar je kan ook een statement maken door je daar tegen af te zetten”, zegt Savenberg.

Toch zijn er volgens hem tendensen binnen de industrie die zelfs monumenten als Adele niet kunnen negeren. “TikTok maakt of kraakt vandaag hits”, weet Savenberg. De muziekmanager merkt op dat het socialemediaplatform zo sterk leeft dat artiesten best op zoek gaan naar manieren om er met hun nummers op te vallen. Dat kan in de vorm van een dansje, of een ‘challenge’ die gebruikers kunnen aangaan.

Voor Stromae kan dat volgens Savenberg geen groot probleem zijn. “Hij was zijn tijd ver vooruit en was jaren geleden al een TikTok op zichzelf. Zijn choreografieën en videoclips waren altijd al een essentieel aspect van zijn werk.”