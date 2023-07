‘Twee oude bange mensen die 22 jaar lang dachten dat ze hun landgenoten voor eeuwig onder de knoet konden houden’

Wie zich wil overleveren aan een staaltje morbide dark tourism, begeeft zich naar het stadje Targoviste, op zo’n uur rijden van de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daar kun je de kazerne bezoeken waar ex-dictator en conducator Nicole Ceausescu en zijn echtgenote Elena op 25 december 1989, na een geïmproviseerd proces van amper één uur, tot de doodstraf werden veroordeeld. Waarna meteen de executie van het duivelskoppel volgde. De gele formica keukenstoeltjes waarop ze zaten staan er nog, de kogelgaten in de muur zijn perfect zichtbaar. De wereld kreeg de beverige beelden van hun nog smeulende lijken destijds bij de kerstkalkoen geserveerd. Het culminatiepunt van de bloederige Roemeense revolutie, waarbij het laatste gietijzeren bastion van het communisme in Oost-Europa – na de val van de Berlijnse Muur in november 1989 én Gorbatsjovs perestrojka – in elkaar stuikte.

“Genocide, economische uitbuiting, ernstige misdaden als staatshoofd… Ik kon hem niet van kleinigheden beschuldigen nu de hele bevolking tegen hem was opgestaan”, zegt toenmalig militair aanklager Dan Voinea in de beklemmende documentaire The Ceausescu Trial: A Stolen Revolution van de Franse regisseur Vincent Cointet. Cointet laat ook para Ionel Boeru aan het woord, die het vuurpeloton leidde. We zien twee oude bange, wereldvreemde mensen die 22 jaar lang dachten dat ze hun landgenoten voor eeuwig onder de knoet konden houden en hun pompeuze luxeleven konden continueren, met behulp van militairen en de terreur zaaiende Securitate. Vol ongeloof reageerden ze: “Schande, je mag me niet vastbinden.” En riepen “de Grote Nationale Vergadering” aan.

Cointet toont in zijn intrigerende reconstructie aan hoe de militaire top op cruciale momenten zijn kar keerde. Behendig wakkerden ze het plots ontstane Roemeense volksprotest aan en hanteerden een ‘misleidingsstrategie’ om hun eigen hachje te redden en decennialange misdaden te maskeren. Nog maar een aantal dagen eerder, op 16 en 17 december 1989, doodde het leger rücksichtslos zeventig mensen, na het ongeziene protest tegen de uitwijzing van pastor Laszlo Tökes uit zijn kerk. Tot de vonk oversloeg naar Boekarest. Opnieuw voerden leger en Securitate de bevelen van Ceausescu uit: 49 doden, 463 gewonden en 698 arrestaties. Toen het Centraal Comité werd bestormd en Ceausescu en Elena met de helikopter op de vlucht sloegen, was de chaos compleet. Historicus Marius Mioc vertelt hoe hoge generaal Victor Stănculescu Ceausescu zo snel mogelijk de mond wou snoeren, “gezien hij ieders aandeel in de onderdrukking van de revolutie kende”.

Cointet demonstreert hoe een onwaarschijnlijke cascade van gebeurtenissen een van ’s wereld strengste dictaturen liet ineenstorten. Maar ook hoe toen al fake news de gebeurtenissen mee bepaalde, zoals de woede rond het vermeende massagraf in Timisoara. En hoe in dit imbroglio nogal wat voormalige Ceausescu-protegés hun dans op het graf volvoerden én hun opportunisme botvierden. Zeker is dat Roemenië nog lang op dit verleden zal kauwen.

The Ceausescu Trial: A Stolen Revolution is te zien op VRT MAX.