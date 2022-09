Twee gelijkaardige actuashows: de vraag is of ‘De afspraak’ last heeft van de concurrentie van ‘De tafel’

Thema’s

Een programma waarin de thema’s aan bod komen die besproken worden aan de ontbijttafel, op sociale media en op de werkvloer. Dat is wat De tafel van vier volgens het promopraatje wil zijn. En het moet gezegd, afgaande op wat er tijdens de eerste week zoal de revue passeerde, lijkt dat aardig te kloppen. Het ging aan de tafel onder andere over de droge zomer, de prestaties van Evenepoel in de Vuelta, en het Facebookfilmpje waarin te zien is hoe een amateurspeurder een vermeende pedofiel klist. Verhulst en co gingen zelfs nog een stap verder dan wat ze vooraf hadden beloofd. Een slecht voorbereid en totaal verkeerd ingeschat ‘debat’ over woke zorgde ervoor dat het programma zelf een veel besproken thema werd.

En uiteraard mocht ook de energiecrisis, toch het gespreksonderwerp bij uitstek, niet ontbreken. Die energiecrisis was de rode draad in De afspraak deze week. Op maandag mocht Sammy Mahdi komen uitleggen wat daar op het regeringsoverleg over was gezegd. Dinsdag ging het over de sociale onrust die die crisis veroorzaakt, om woensdag dan de sancties tegen Rusland op tafel te leggen. Donderdag volgde dan een extra aflevering over de Britse Queen. Een opvallend verschil: waar De tafel het vooral van wat nu leeft moet hebben, kijken ze bij De afspraak ook graag vooruit. Zo zat er een item over het komende operaseizoen in het programma, en werd er vooruitgeblikt op het najaar en wat er dan met de coronacijfers zal gebeuren.

De gasten

De tafelschikking bij De afspraak oogt aan het begin van dit seizoen heel vertrouwd. Uit politieke hoek kwamen Theo Francken en Sammy Mahdi langs. In tijden van economische crisis mocht uiteraard Geert Noels niet ontbreken. Ook HLN-journaliste Isolde Van den Eynde is ondertussen een vertrouwd gezicht. Net als Mia Doornaert of Hendrik Vos, die het overlijden van de Queen kwamen kaderen. En dat Peter de Caluwe en Kurt Van Eeghem de culturele items voor hun rekening mochten nemen, kun je moeilijk een verrassing noemen. Veel voor de hand liggende namen dus. Enige uitzondering was het corona-item waarvoor biostatisticus Niel Hens van stal werd gehaald, en niet een van zijn veel vaker opgevoerde covidcollega’s.

Bij De tafel van vier proberen ze het anders te doen. Nobel misschien, maar niet altijd even geslaagd. Margriet Hermans hadden we dan wel nog niet in een actuatalkshow gezien, het experiment behoeft wat ons betreft geen herhaling. De keuze om ook wat experts betreft verder te kijken dan de bekende namen verdient dan weer wel lof. Voor het energie-item kwam Dieter Jong langs, wielerjournaliste Ann Braeckman mocht Remco komen bewieroken, en toen het over klimaatopwarming ging, was Pieter Boussemaere te gast. Al hangt aan het opvoeren van die nieuwe gezichten ook een risico vast. Boussemaere bijvoorbeeld had het, als televisieleek, lastig om zich staande te houden tegen een veteraan van vele televisieoorlogen als Jean-Marie Dedecker. Hetzelfde overkwam Raf Njotea. Hij had het tijdens het wokedebat lastig om weerwerk te bieden aan het duo Hermans en Verhulst. Al kan het feit dat zij zich veelvuldig van het n*-woord bedienden daar ook voor iets tussen gezeten hebben.

De cijfers

De afspraak blijft deze week op gemiddeld 184.000 livekijkers steken. De tafel doet het net een fractie minder goed met gemiddeld 183.000 livekijkers. Tellen we daar iedereen bij die online, uitgesteld of naar de re-run kijkt dan krijgen we een ander verhaal: De afspraak stijgt naar gemiddeld 211.000 kijkers, De tafel komt dankzij hetzelfde rekensommetje op 294.000 kijkers uit.

De vraag is ook of De afspraak last heeft van de concurrentie van De tafel. Dat kunnen we voorlopig enkel becijferen door de vergelijking te maken met de eerste week van het nieuwe seizoen toen Bart Schols wel al terug was uit vakantie en Gert en co nog op zomerreces waren. Toen haalde De afspraak gemiddeld 221.000 livekijkers.