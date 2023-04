‘Twaalf weken aan vreugdeloze kwellingen’: hoe een lowbudgetfilmpje uitgroeide tot een horrorfranchise

In de annalen van de horrorfilmgeschiedenis moet iemand een plaatsje voorbehouden voor Mary Whitehouse. De Britse, conservatieve activiste was oprichter van de National Viewers’ and Listeners’ Association en zag in de vroege jaren 80 met lede ogen aan hoe videotheken goedkope horrorfilms opnamen in hun collectie. Ze drong er bij het parlement op aan dat soort cinema te bannen, door de gruwelijkste scènes uit The Evil Dead (1981) te vertonen. De term video nasty was geboren, en The Evil Dead was volgens Whitehouse de ergste van allemaal – tot de Britse rechtbank in 1984 besloot dat de film toch niet “obsceen” was.

Het deed de reputatie van The Evil Dead geen kwaad. “Het was de populairste video van het jaar”, herinnerde hoofdrolspeler Bruce Campbell zich in The Guardian. “Iedereen wilde zien wat deze video nasty was, nadat we de rechtszaak hadden gewonnen.”

Een dikke veertig jaar later komt Evil Dead Rise in de zalen. Ook tegen die film zou wijlen Mary Whitehouse waarschijnlijk een kruistocht beginnen. Demonen komen de bewoners van een vervallen appartementsgebouw terroriseren, er worden glazen scherven ingeslikt, kuitbenen worden bewerkt met een rasp, en de uitdrukking “het bloed kruipt waar het niet gaan kan” wordt erg letterlijk genomen. Na twee sequels (Evil Dead II in 1987 en Army of Darkness in 1992) en een soort reboot (Evil Dead uit 2013) is Evil Dead Rise de vijfde film in een franchise waarin ook een rits games en een tv-serie, Ash vs. Evil Dead, verschenen zijn.

En dat terwijl Sam Raimi, de geestelijke vader van de deadites (de zombieachtige demonen in de Evil Dead-films), over de shoot van de eerste film in een interview met het filmblad Empire zei dat het “op het vlak van fysieke uitputting het zwaarste was wat ik ooit had gedaan”. Er was immers nauwelijks budget. Raimi had samen met Campbell al sinds zijn jeugd zitten klooien met super 8-filmpjes, vooral van het komische soort, en begon stilaan iets groters te ambiëren. Raimi’s vriend Rob Tapert, die The Evil Dead zou produceren, raadde horror aan. “Ik zei: ‘Ik houd niet van horrorfilms want ze maken me bang!’”, herinnerde Raimi zich. “Ik had een aantal intense ervaringen als kind bij het kijken van horrorfilms, en ik wist niet hoe ik ze plezierig kon vinden.”

Tatoeages

Toch werden Raimi, Campbell en Tapert vaste klanten bij drive-invertoningen van horrorfilms. Voor 1.500 dollar draaiden de drie de halfuur durende kortfilm Within the Woods, over twee jonge koppels die in een hutje in de bossen het slachtoffer worden van mysterieuze demonen, als pitch voor investeerders om een langspeelfilm te financieren. Met 90.000 dollar begonnen ze aan The Evil Dead – de kosten zouden uiteindelijk oplopen tot zo'n 350.000 dollar, maar ook dat is een peulschil. En het bracht een zware shoot met zich mee.

“We bevroren elke nacht. We hadden geen warme jassen. We hadden een industriële verwarming die schadelijke gassen blies”, vertelde Raimi in Empire. “Het was vooral moeilijk omdat de crew er na een tijdje mee ophield, en ik moest zelf de camera bedienen want ik was mijn cameraman ook kwijtgeraakt.” Bruce Campbell vatte de shoot in zijn autobiografie If Chins Could Kill: Confessions of a B-Movie Actor samen als “een twaalf weken durende oefening in vreugdeloze kwellingen”.

De goedkope, artisanale effecten en trucjes waarmee Raimi de goorste scènes inblikte, bleken echter de grootste kracht van de film, die buiten competitie werd vertoond in Cannes en een superfan vond in Stephen King. The Evil Dead zou uiteindelijk een kleine 30 miljoen dollar opbrengen. Dat zijn geen cijfers die records braken, maar het bleek voldoende voor de Italiaanse producent Dino De Laurentiis om een sequel te financieren: Evil Dead II, opnieuw met Campbell in de hoofdrol, combineerde nog meer dan zijn voorganger de gruwel met slapstick. Voor Raimi moest horror ook plezierig zijn. De film cementeerde de cultstatus van het gore en grappige universum dat Raimi had geschapen.

Evil Dead Rise. Beeld Courtesy of Warner Bros. Picture

In de loop der jaren lijkt alles rond Evil Dead uit zijn voegen te zijn gebarsten. Een van de monteurs van de eerste film heette Joel Coen – als regisseur-scenarist en de helft van de Coen Brothers zou hij vier Oscars en een Gouden Palm winnen, terwijl Sam Raimi de eerste Spider-Man-trilogie voor zijn rekening zou nemen. De fanbasis werd in de loop der jaren groot genoeg om de productie van een live musical en een tv-serie – met opnieuw Bruce Campbell in de hoofdrol – te verantwoorden, terwijl de reboot Evil Dead tien jaar geleden een kleine 100 miljoen dollar opbracht.

Toch hebben Evil Dead en het kersverse Evil Dead Rise, ondanks budgetten van enkele tientallen miljoenen, nog steeds het kleinschalige, artisanale alles-kan-en-alles-mag-gevoel waarmee Raimi en Campbell The Evil Dead injecteerden. “Sam Raimi maakt nu big-budgetfilms”, vertelde Campbell in The Guardian. “Hebben we echt een Evil Dead van 200 miljoen dollar nodig? Dat denk ik niet. Als je dan geen sponsordeal met Taco Bell hebt en je maar 40 miljoen dollar ophaalt in het openingsweekend, word je gezien als een loser en is de franchise dood.”

En dus blijft Evil Dead, ondanks de steeds grotere belangstelling, trouw aan de grenzeloze goorheid en horrorhumor die de afgelopen 40 jaar al die fans over de streep hebben getrokken. “De Evil Dead-fans zijn niet ontelbaar”, aldus Campbell. “We waren nooit The Beatles. Maar ik heb 300 foto’s van Evil Dead-tattoos die mensen op hun lichaam hebben gezet, en ik denk niet dat je dat terugziet bij andere films.”