Twaalf nominaties voor ‘The Power of the Dog’: hoe Netflix de rol van Oscar-paria van zich afschudde

Wordt 2022 het jaar waarin een streamingplatform voor het eerst de belangrijkste filmprijs ter wereld wint? Het is sinds dinsdagnamiddag een stuk aannemelijker geworden. The Power of the Dog, een broeierige western uit de stal van Netflix, verzamelde maar liefst twaalf nominaties – een stuk meer dan verwacht. Daarmee neemt de film van Jane Campion een behoorlijke voorsprong op Kenneth Branaghs autobiografische drama Belfast, dat zeven nominaties kreeg en als de enige andere grote favoriet in de categorie Beste Film wordt beschouwd.

Toen Netflix in 2018 zijn intrede op de Oscars maakte met Mudbound veroorzaakte dat nog heel wat deining: als streamer werd het Amerikaanse bedrijf door veel filmprofessionals verketterd. Maar de geesten zijn gerijpt. Met harde dollars lokte Netflix de afgelopen jaren een resem toptalenten en dat vertaalde zich in een karrenvracht aan Oscarnominaties. Maar zelfs met films als Roma, The Irishman, Marriage Story, Mank en The Trial of the Chicago 7 greep Netflix telkens naast de heilige graal: de Oscar voor de Beste Film. Als The Power of the Dog die wel weet te veroveren, zal dat de definitieve aanvaarding van Netflix als een ‘normale’ filmstudio zijn.

'Belfast'. Beeld Photo News

Met Don’t Look Up heeft Netflix nog een tweede ijzer in het vuur: Adam McKays klimaatsatire werd drukker besproken dan eender welke andere kandidaat in de categorie Beste Film en sluit naadloos aan bij de tijdgeest. Deze weinig subtiele, maar pijnlijk accurate fabel is dus zeker niet kansloos.

De grootste verrassing komt uit Japan: de Haruki Murakami-verfilming Drive My Car bleef geen rondjes rijden in de categorie Beste Internationale Film, maar scheurde met in totaal vier nominaties door naar de belangrijkste categorieën, waaronder Beste Film. Zou een stunt in de lijn van het Zuid-Koreaanse Parasite, dat twee jaar geleden verrassend triomfeerde, opnieuw mogelijk zijn? Het is weinig waarschijnlijk, maar de vier nominaties voor Drive My Car bevestigen wel dat de verruimingsoperatie van de Academy – die in enkele jaren duizenden nieuwe leden opnam, vaak van buiten de VS – de stemming voorgoed in een andere, internationalere plooi heeft gelegd.

De grootste slokoppen 12 nominaties: The Power of the Dog 10 nominaties: Dune 7 nominaties: Belfast, West Side Story 6 nominaties: King Richard

Diversiteit gebetonneerd

Ook in de categorie Beste Regie lijkt definitief wat meer diversiteit gebetonneerd te zitten: na de overwinning van Chloé Zhao (Nomadland) vorig jaar is nu Jane Campion favoriet. Achttien jaar na The Piano is ze voor de tweede keer genomineerd in deze categorie, een record voor een vrouwelijke filmmaker.

Denis Villeneuve zag een verwachte nominatie voor Beste Regie dan weer door zijn neus geboord. Uiterst opmerkelijk, aangezien zijn scifi-epos Dune in maar liefst tien categorieën genomineerd werd, waarmee de Academy dus duidelijk alle artistieke keuzes die Villeneuve maakte kon smaken. Alleen vergat ze hem daar ook ten persoonlijken titel voor te erkennen.

'Dune'. Beeld RV

Nog zo’n gebrek aan logica duikt op in de acteercategorieën, die lijken te suggereren dat er in de beste films van het jaar maar matig werd geacteerd: de vijf genomineerden in de categorie Beste Actrice, onder wie Kristen Stewart (Spencer), Penélope Cruz (Madres paralelas) en Nicole Kidman (Being the Ricardos), spelen allemaal in films die niet in de categorie Beste Film opduiken. Ook bij de mannen geldt dat voor drie van de vijf genomineerden. Enkel Will Smith (King Richard) en Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog) verdienden hun nominatie in een Best Picture-kandidaat. Zij gelden meteen ook als de twee torenhoge favorieten in hun categorie.

Dada Gaga

Lady Gaga moest dada zeggen aan haar Oscardromen. Haar flamboyante vertolking als de obsessieve Patrizia Reggiani in House of Gucci werd door de Academy genegeerd. Tegen alle verwachtingen in, en ondanks de grootschalige (en bij momenten tenenkrommende) campagne die Gaga voerde. Als u goed luistert, hoort u haar tot hier vloeken met een overdreven Italiaans accent.

Ook onze landgenote Laura Wandel werd wandelen gestuurd: haar ijzersterke debuut Un monde, dat de shortlist haalde in de categorie Beste Internationale Film, raakte niet genomineerd. Niet België maar Bhutan, dat met Lunana: A Yak in the Classroom voor het eerst de Oscars haalt, mag de eer der dwergstaten gaan verdedigen. Al is die film tot verliezen gedoemd, tegenover zwaargewichten als Drive My Car en het Noorse The Worst Person in the World, dat ook een nominatie voor Beste Originele Scenario kreeg.