‘Twaalf jaar geleden vond niemand dit raar’: aangifte tegen omstreden regisseur ‘The Voice’

The Voice-regisseur Martijn staat plotseling op van de keukentafel. Nog voor de uitzending van Boos confronteert deze site hem met verklaringen van vrouwen die vinden dat hij te ver gaat tijdens de opnames (zie kader). Demonstratief legt hij zijn handen op de schouders van zijn echtgenote en laat zien hoe hij soms aan kandidaten van The Voice zat, bijvoorbeeld om een paar ‘beauty-shots’ te maken. “Als een jongetje of een meisje binnenkomt dat heel zenuwachtig is, dan pak ik zo iemand vast en zeg ik; kom op hoor, je moet wel op televisie. Het grappige is dat twaalf jaar geleden niemand dit raar vond. Dan kreeg je complimenten over hoe goed je in je vak was. En nu, zeker als er wat jongere mensen rondlopen, hoor je: o, die gaat zeker met ze naar bed. Zo onrechtvaardig. Echt. Ik kan er gewoon niet bij”, zegt hij en klapt misnoegd in zijn handen.

Geen moment heeft de Voice-regisseur zien aankomen dat meerdere vrouwen heel anders tegen zijn handtastelijkheden aankijken dan hijzelf. Ook niet toen zijn eigen collega’s het vlak voor de uitzending van Boos vorige week donderdag nog aan hem voorhielden. “Mijn editors zeiden nog: Martijn jij bent altijd zo lekker bezig met die kandidaten, ben je niet bang dat iemand dat verkeerd opvat? Toen zei ik: Ja misschien wel. Maar ik denk niet dat er mensen te vinden zijn die zeggen: ik doe te veel.”

En toch is dat nu precies wel wat er gebeurt. Programmamaker Tim Hofman maakte in zijn online uitzending bekend dat er vijftien vrouwen melding hebben gemaakt van ongewenste handtastelijkheden en het maken van seksuele opmerkingen van een regisseur, wat bij navraag om Martijn blijkt te gaan.

Roofdieren

Een andere deelneemster, die zich niet bij Hofman meldde, deed gisteren aangifte tegen hem. Zij vertelde eerder hoe ze probeerde te overleven “in een kooi van seksuele roofdieren”. Hoe de regisseur haar bijvoorbeeld vroeg of ze haar topje wat lager kon trekken en hoe ongemakkelijk dat voelde. Toen ze aangaf dat het toch om haar zangkwaliteiten ging, werd ze volgens haar uitgelachen. “Jij hebt bepaalde talenten, die moeten we goed in beeld brengen”, zei hij volgens de vrouw tegen haar.

Een oud-medewerkster van The Voice geeft aan dat Martijn haar tegen haar wil tijdens haar stageperiode heeft geprobeerd te kussen. “Dat was echt geen afscheidszoen. Toen het gebeurde en ik het niet wilde zei hij iets in de zin van: ik weet niet wat er over me heen kwam, ik doe dit normaal nooit.”

Deze oud-medewerkster heeft gezien hoe de regisseur zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Ze vindt zijn te amicale gedrag veel te ver gaan. “Toen lachten we erom, maar we vragen ons nu wel eens af waarom we er niks over zeiden. Dat is echt heel erg. Wij dachten ook: die meiden doen het zelf, dat slaat achteraf natuurlijk nergens op”, zegt diezelfde oud-medewerkster nu.

De regisseur wierp vorige week mogelijke beschuldigingen al verre van zich. Dat hij een medewerkster zou hebben geprobeerd te kussen, ontkent hij. “Ik heb al twintig jaar een mooie vrouw waar ik heel gelukkig mee ben. Ik doe dat niet en ik wil dat niet.” Al was het volgens hem bij The Voice lange tijd normaal om collega’s een kus te geven als ze afscheid van elkaar namen. Dat doet hij nog steeds met sommige collega’s die hij al jaren kent als ze bijvoorbeeld een hele goede draaidag hebben gehad, zegt hij. “Nee, dat is niet gek. Nu bekijken we alles met het vergrootglas van 2022 en is alles zo krampachtig. Dit kan blijkbaar niet meer, maar een paar jaar geleden was het gewoon anders.”

De regisseur herkent zich ook niet in de beschuldigingen dat hij grenzen is overgegaan, maar geeft wel toe dat hij amicaal is met kandidaten. Hij geeft ze weleens complimentjes over hun uiterlijk bijvoorbeeld. Of over hun kleding. “Dan zeg ik: ‘jee, wat zie jij er prachtig uit’. Of ‘wauw, draai je eens om’. Dat doe ik om ze zich goed te laten voelen. Ik heb daar nog nooit problemen mee gehad.”

Sommigen geeft hij ook een knuffel. Om ze te troosten bijvoorbeeld, als ze er even doorheen zitten. “Er zijn kandidaten die het zelf vragen aan mij, hè, als ze gespannen zijn voor een opname. Dan doe ik dat, ja. Ik kan er boos om worden als mensen daar van alles achter zoeken.”

Grenzen

Maar is knuffelen met een kandidaat niet een grens te ver voor een regisseur? “Op dat moment zelf gaat het heel natuurlijk en heb ik er nog nooit iemand over horen klagen. Maar nu, in 2022 zeg ik: ja, je hebt gelijk. Blijkbaar zijn er mensen die dit verkeerd opvatten. Niet zozeer de mensen die om een knuffel vragen, maar wel de mensen die het zien. Die zullen misschien zeggen: hij is te amicaal. Maar het komt uit een goed hart. Ik wil de mensen zich goed laten voelen. Het beste uit ze halen. Dat heeft altijd gewerkt en volgens mij kan ik dat heel goed. Maar waarschijnlijk is het nu te ouderwets.”

De regisseur is vanaf de eerste dag bij The Voice betrokken, kort voor de uitzending van Boos verwijderde hij al zijn persoonlijke profielen op sociale media. Ook zijn eigen website ging offline. Waarom? “Dit is zo’n teleurstelling. Zo’n nachtmerrie. Daar wil ik niet meer aan worden herinnerd. Het is klaar.”