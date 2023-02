‘Tussen oorlog en leven’: aapjes kijken in conflictgebied

Oorlogsjournalisten brengen verslag uit van groot menselijk leed, maar in plaats van dat we vanzelf meeleven, raken we even vaak afgestompt door de gruwelbeelden die onze huiskamers binnenkomen. Susan Sontag vroeg zich in het geweldige Regarding the Pain of Others uit 2003 al af waarom we geen einde maken aan bloederige conflicten nadat we er onzacht mee geconfronteerd werden in de pers.

Eigenlijk is deze kwestie even oud als de hedendaagse verslaggeving. Wat moet de impact zijn van journalistiek? En hoe ben je als verslaggever tegelijkertijd betrokken en afstandelijk genoeg om een eerlijk portret te kunnen schetsen?

VRT-journalist Rudi Vranckx maakte er de voorbije jaren geen geheim van dat ook hij worstelt met dergelijke vraagstukken. In dat licht is het niet verrassend dat hij op de proppen komt met Tussen oorlog en leven. Per aflevering neemt hij twee BV’s mee naar een conflictgebied om hen van dichtbij te laten voelen wat oorlog betekent.

In de ngo-sector staat die aanpak bekend als de zogenaamde ‘inleefreis’: een beproefd recept waarbij mensen onder begeleiding van experts conflictgebieden bezoeken. Vanuit die diepgaande ervaring kunnen ze zich dan – hopelijk – de rest van hun leven verzetten tegen oorlog en geweld. Empathie stimuleren is in onze harde samenleving geen overbodige luxe. Alleen verandert dat plaatje wanneer je beslist om er een camera op te zetten.

Bij de eerste aflevering van het tweede seizoen van Tussen oorlog en leven bekroop mij alleszins een ongemak dat alleen maar groter werd naarmate de uitzending vorderde. Vranckx trok met zanger Maksim Stojanac en Karrewiet-gezicht Meryem El Mandoudi naar Oekraïne – voor Stojanac een persoonlijke onderneming omdat zijn familie er woont. We zien het trio door platgeschoten dorpen trekken, gebombardeerde ruïnes betreden, maar ook achterblijvers bezoeken in tijdelijke containerdorpen.

Zeker dat laatste is relevant omdat het je als kijker inzicht verschaft in hoe Oekraïners vandaag overleven. Alleen schiet de rest van het programma zijn doel volledig voorbij. Want hoe vaker Vranckx en zijn gasten expliciet verzuchten hoe erg het allemaal is en hoezeer ze erdoor geraakt zijn, hoe meer afstand je als kijker ervaart. De vraag is bovendien waarom de makers er niet bij hebben stilgestaan dat het pervers is om je eigen emotie centraal te stellen wanneer je staat te kijken naar andermans afgrondelijke miserie.

Doe mij dan maar degelijke onderzoeksjournalistiek. Graag van een geëngageerde reporter die zich bewust is van de eigen subjectiviteit en vooral geen nood voelt zichzelf in de kijker te zetten. De impact daarvan is vele malen groter dan deze bizarre vorm van aapjes kijken.

Tussen oorlog en leven, op woensdagavond op Eén en op VRT Max.