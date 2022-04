‘Tussen Oder en Zenne’: warm relaas van twee grootvaders met een missie ★★★

Met zijn kenmerkende mengeling van warme betrokkenheid en geraffineerde distinctie wekt de Vlaamse schrijver (en gewezen De Morgen-recensent) Joseph Pearce (°1951) het parcours van zijn twee grootvaders tot leven. ­Levens die op z’n zachtst gezegd volgens geheel andere lijnen verliepen.

De ene, de Joodse Felix ­Peritz (1888-1948), groeit op in het toenmalige Bres­lau (Silezië), een uithoek van het Duitse keizerrijk, waar de Oder de stad ritmeert en hij schoenen verkoopt. De andere, Joseph Vandenbrande (1889-1946), is een groothandelaar in het Vilvoorde aan de Zenne, die zijn brood verdient met de verkoop van levensmiddelen en poetsgoed.

Vrome katholiek Vandenbrande zal zich gevaarlijk diep in Vlaams-nationalistisch vaarwater begeven, hoewel hij ‘geen gladde aal maar een simpele duif’ is (en liefst een allemansvriend). Traditionele Jood Peritz, eerst nog Duits-natio­nalist en WO I-veteraan, denkt na Hitlers machtsgreep nog niet met­een aan emigreren, al zal hij wel in 1948 in Israël sterven. Beiden worden bruusk ingehaald door de geschiedenis en vechten als leeuwen voor hun gezin.

Deze wijdvertakte familiesaga – met de ingrijpende tentakels van twee wereldoorlogen – is meticuleus van compositie. Pearce schakelt behendig tussen de turbulente sleutelmomenten in beide, langzaam kruisende levens en toont hoe ze families ontwrichten. De ongetwijfeld diepgaande research overvleugelt zelden de vertelling. Af en toe bezondigt Pearce zich aan enige uitleggerigheid, of verliest hij zich in buitensporige details. Telkens pakt hij tijdig zijn grote lijn weer op. Toch zou een stamboom – door de vele namen – geen overbodig richtsnoer zijn geweest.

Pearce heeft eerder al ingezoomd op de reconstructie van zijn bezwaard verleden – zijn vader Vernon Pearce (Werner Peritz) bleek geen Engelsman maar een Pruisische Jood –, bijvoorbeeld in het non-fictieboek Land van belofte (1999) en de ­roman Maanzaad (2002), over zijn tragische grootmoeder Else Peritz. Natuurlijk krijgen zij hier ook hun plaats. Met het stilistisch sobere Tussen Oder en Zenne maakt Pearce zijn reputatie van delicaat familiearcheoloog opnieuw volmondig waar.