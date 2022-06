Tussen God en heidenen: de boeiendste nieuwe boeken

Klopjacht op God

In haar geruchtmakende, internationaal gelanceerde God. Een anatomisch onderzoek voert de Griekse Francesca Stavrakopoulou ‘big history’ met de Allerhoogste als hoofdpersonage. Maar ze brengt hem ook terug tot menselijke proporties. Gods DNA gaat duizenden jaren terug, lang voordat de Bijbel werd geschreven. Hoewel theologen hem voorstellen als een wezen zonder lichaam – metaforisch, figuurlijk of poëtisch – leek God in zijn oorspronkelijke gedaante veel meer op ons mensen dan we ooit zouden vermoeden: God praatte, liep, lachte, huilde, voelde, sliep en ademde net als wij, betoogt Stavrakopoulou.

Francesca Stavrakapoulou, God. Een anatomisch onderzoek, Ambo/Anthos, 672 p, 39,99 euro.

Heiden versus non

Thea Beckmanprijs-winnaar, scenarist en rasverteller Jean-Claude van Rijckeghem (°1963) situeert zijn nieuwe historische jeugdroman in Denemarken, anno Domini 870. Yrsa is de heidense dochter van een Deense stuurman. Als de mannen van haar dorp van zee terugkomen met een hooggeplaatste gijzelaarster aan boord, moet Yrsa de rijke Zuster Job in de gaten houden. Hoe vallen hun diametraal tegenovergestelde levensopvattingen met elkaar te rijmen?

Jean-Claude van Rijckeghem, Onheilsdochter, Querido, 363 p., 18,99 euro.

Liefdesbrief aan Trinidad

Debutante Ayanna Lloyd Banwo schreef een ‘liefdesbrief aan Trinidad’ via de saga van Emmanuel Darwin, die zijn moeder en het rastafarigeloof afvalt om in Port Angeles op zoek te gaan naar zijn vader. Zal hij hem in de drukke stad tegen het lijf lopen? Lloyd Banwo plaatst zich in de verteltraditie van Toni Morrison en Arundathi Roy in deze saga, balancerend tussen verdriet en hoop.

Ayanna Lloyd Banwo, Toen wij vogels waren, De Bezige Bij, vertaling Hi-en Montijn, 318 p., 24,99 euro.