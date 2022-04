Turner Prize nomineert voor het eerst een non-binaire artiest

De jury van de prestigieuze en lucratieve Britse Turner Prize heeft de namen van vier finalisten vrijgegeven. Daaronder ook de Canadese Sin Wai Kin, een drag artiest die vooral de aandacht wil vestigen op ‘mannelijkheid en vrouwelijkheid’. Sin maakte recent de 23-minuten durende film genaamd A dream of Wholeness in Parts, een mix tussen traditionele Chinese dramaturgie en hedendaagse drag. Het is de eerste non-binaire artiest die de shortlist haalde.

Naast de film van Sin trokken ook de werken van Heather Phillipson, Ingrid Pollard en Veronica Ryan de aandacht van de jury. Phillipson staat bekend om haar markante werk van een enorme toef slagroom op de vierde sokkel van Trafalgar Square in Londen, waarop een kers, een vlieg en een drone liggen. Ingrid Pollard kaart met haar werk het lot van zwarten aan in het landelijke Engeland, terwijl Veronica Ryan vooral werkt met organische sculpturen.

Het werk van de Britse Heather Phillipson in Londen. Beeld AFP

‘Elk een eigen visie’

Volgens jurylid Helen Legg is de shortlist van vier genomineerden een voorbeeld van een ‘diverse groep artiesten met elk een eigen visie.’ “Ze kaarten stuk voor stuk belangrijke maatschappelijke kwesties aan”, aldus Legg. Om kans te maken op winst moeten de finalisten jonger zijn dan veertig jaar, en hun werk tentoonstellen in Groot-Brittannië. Vorig jaar nomineerde de organisatie voor het eerst in haar geschiedenis kunstgroepen, maar dit jaar keert de jury echter terug naar het beproefde recept, en maken dus enkel soloartiesten nog kans om de prestigieuze prijs in de wacht te slepen.

De prijs, vernoemd naar de Engelse schilder William Turner, wordt elk jaar uitgereikt aan een beloftevolle artiest in de beeldende kunsten. Elk van de vier finalisten kreeg alvast 6.000 euro voor hun nominatie. Hun werk zal dit najaar tentoongesteld worden in het Tate-museum in Liverpool, dat voor het eerst sinds 2007 de wedstrijd weer over de vloer krijgt. De uiteindelijke winnaar - die in december bekendgemaakt wordt - mag naar huis met 30.000 euro. De andere drie genomineerden krijgen elk 12.000 euro.