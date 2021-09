’tScheldt is geen journalistiek, zegt beroepsvereniging VVJ

In juni, toen een kortgedingrechter ’tScheldt veroordeelde tot het verwijderen van enkele artikels, nam de VVJ het nog op voor de site, die ze toch journalistiek noemde. In een nieuw standpunt, dat woensdag na veel discussie is aangenomen, neemt de VVJ daar nu afstand van.

“De reden daarvoor is dat het medium de basisregels van het vak niet naleeft”, staat te lezen in de tekst die De Morgen kon inkijken. Om te beginnen is er een gebrek aan transparantie. ’tScheldt werkt zonder verantwoordelijke uitgever of gekende redactie, een van de beginselen in de deontologische code. De Morgen ontmaskerde eerder Gert Van Mol als eigenaar, maar die blijft elke verantwoordelijkheid ontkennen.

Er zijn ook inhoudelijke redenen. “De agressiviteit van ’tScheldt neigt naar of komt neer op racisme, seksisme en hatespeech”, klinkt het bij de VVJ. “Andere berichtgeving blijkt te zijn ingegeven door persoonlijk revanchisme.”

De tekst is intussen bezorgd als advies aan de Raad voor de Journalistiek. Als de Raad dit standpunt volgt, hoeft hij in de toekomst niet meer te oordelen over klachten tegen ’tScheldt. Advocaten kunnen de tekst ook bovenhalen in rechtszaken tegen ’tScheldt, om een rechter te overtuigen dat het niet om een persmisdrijf gaat. Persmisdrijven moeten voor assisen komen en worden daardoor zelden vervolgd.

Het parket van Mechelen voert een strafonderzoek naar ’tScheldt. Dat is ook de aanleiding voor de tekst van de VVJ. “Na de huiszoekingen bij ’tScheldt hebben mensen ons herhaaldelijk gevraagd om standpunt in te nemen”, zegt Pol Deltour van de VVJ. “Ook Van Mol heeft ons gecontacteerd omdat hij vindt dat de persvrijheid bedreigd wordt.”