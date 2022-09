‘Trust’ van Sohn: Vingertoppen op dauwdruppels ★★★★☆

Neem ‘Life Behind Glass’: teer en behoedzaam jazzy. ’t Zijn vingertoppen die een dauwdruppel beroeren. Christopher Taylor, oftewel Sohn, puurt soul uit het understatement. Vergeet strofes en refreinen. Al wat telt is gracieuze gotspe. Ook ‘Truce’ zweeft over de notenbalk, zij het al wat kordater, ondergedompeld in een frêle gospelharmonie die het Alabama van de seventies ademt.

Het opvallendste? Voornoemde songs ontberen de overbekende Sohn-signatuur. Geen door spacey geluidseffecten scheefgetrokken zangkoortjes. Geen dik zoemende synths. Geen creepy industriële geluidseffecten. Taylors stem staat centraal. De sobere elektroakoestische arrangementen dienen zijn vertolking.

Ooit was het anders. Bijna tien jaar geleden stak Sohn de kop op met futuristische elektronische white boy soul. Na de hype zag hij zijn genre- en geestesgenoten triomferen en uitgroeien tot supersterren (zie: James Blake) of in de vergetelheid verdwijnen (zie: Jamie Woon).

Taylor verruilde Wenen – de stad waar de Brit zijn bejubelde debuut Tremors baarde – voor Los Angeles en begon er een gezin. Een tweede album, Rennen, tilde de blues in zijn sound al wat meer naar de voorgrond, maar kon commercieel geen potten breken. Hij verhuisde naar Spanje en begon er te dromen van akoestischere muziek. Hoe kon hij de loepzuivere emoties van zijn helden Tom Waits en Paul Simon naar zijn universum vertalen?

Met akoestische gitaren, zowaar! Zoals die in het warmbloedige ‘I Won’t’ en in de gemoedelijke countryballade ‘Riverbank’. Het mag niet verbazen dat Taylor er een writer’s block en een depressie mee overwon.

Hier en daar mag de Sohn van weleer nog eens tristesse en technologie met elkaar verweven. Zo donderen ‘MIA’ en ‘Basis’ als vanouds door je hartkamers als mastodonten door porseleinwinkels. Ook daar treft Sohn doel, al was het maar omdat weinig producers hun passie zo innemend in knetterende circuits wikkelen. Blij dat hij terug is.

Trust verschijnt morgen bij 4AD