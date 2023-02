Trugoy the Dove (1968-2023) van De La Soul, rapper die hiphop voorgoed veranderde

Trugoy (of Plug 2, zoals hij zich ook noemde), in 1968 in Brooklyn geboren als David Jolicoeur, heeft niet meer kunnen meemaken dat het belangrijkste werk van De La Soul, waaronder hun legendarisch debuutalbum 3 Feet High and Rising, op 3 maart eindelijk voor iedereen beschikbaar komt.

De vele ongeclearde samples waren de belangrijkste oorzaak dat de eerste zes De La Soul albums nooit op streamingsdiensten te beluisteren waren. En de platen trouwens ook al jaren niet meer fysiek te vinden waren. Zo hebben hele generaties hiphopfans nooit kennis kunnen nemen van behalve dat fenomenale debuut, albums als De La Soul is Dead (1991) of The Stakes is High (1996).

De La Soul is altijd op hoog niveau hiphopalbums blijven uitbrengen, maar de sensatie die hun debuut in 1989 niet alleen in de hiphopwereld maar ook daarbuiten betekende, was echt uniek.

Hiphop was vóór De La Soul vooral grimmig en confronterend met bands als Public Enemy en N.W.A. De beats werden vooral gesampeld uit het oeuvre van James Brown en de aan hem gelieerde artiesten. Toen was daar ineens het knuffelbare stel teddyberen uit New York. Hun samples kwamen uit de jazz en van bands als de Turtles, Hall & Oates, Steely Dan. Het geluid was niet boos maar lief.

Alles zou na het als een hoorspel opgebouwde 3 Feet High and Rising anders worden. De La Soul werd boegbeeld van de zogeheten Native Tongue-scene waartoe ook A Tribe Called Quest, de Jungle Brothers en Queen Latifah behoorden.

Me, Myself and I

Trugoy vormde De La Soul eind jaren 80 samen met Posdnuos (Kevin Mercer) en Maseo (Vincent Mason) in Long Island. Een demo van het nummer Plug Tunin kwam Prince Paul, op dat moment in 1988 lid van rapcrew Stetsasonic ter ore. Hij was enthousiast en zou voor De La Soul een rol vervullen vergelijkbaar met die van George Martin voor de Beatles.

Het debuutalbum kende hiphopklassiekers als ‘Me Myself and I’, ‘Say No Go’ en de door Prince Paul bewerkte demo ‘Plug Tunin’. Maar ook latere albums, waarop het trio afstand wilde doen van hun hippie-imago (De La Soul is Dead), waren goed genoeg om de status als hiphopvernieuwers tot vandaag vast te houden.

Trugoy was met De La Soul in 2005 ook te horen in de Gorillaz-hit ‘Feel Good Inc’. dat hij samen schreef met Damon Albarn. Maar wie vorige week goed oplette bij de Grammy Awards miste hem naast Posdnuos tijdens de ode aan vijftig Jaar hiphop.

De doodsoorzaak is nog niet bekend. Mogelijk overleed hij aan de gevolgen van een hartafwijking waar hij al jaren last van had.