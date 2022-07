True crime van het hoogste niveau, Tarantino en topinterviews: dit zijn de beste podcasts

Daphne

Vijf jaar geleden kwam de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia om door een autobom. Tot op het laatst deed ze onderzoek naar corruptie door de overheid in haar land. Na de moord stapten meerdere ministers op, recent stelde een onderzoekscommissie vast dat de Maltese staat niet genoeg heeft gedaan om haar te beveiligen.

Dat is op zich al een straf verhaal, maar journalist Stephen Grey krijgt daarnaast het onmogelijke voor elkaar: hij laat de hoofdverdachte de moord bekennen voor zijn microfoon. Ook de Maltese premier Joseph Muscat komt aan het woord en zegt onder meer dat Galizia al “irrelevant” aan het worden was toen ze stierf. True crime van het hoogste niveau.

Who Killed Daphne?, te beluisteren via de verschillende platformen

Toppers in hun vak

Janine Abbring is bezig aan haar zesde seizoen als presentator van Zomergasten en laat zich ook in haar nieuwe podcast zien als uitstekend interviewer. Dit is goed stelt aan talentvolle de mensen de vraag wat zij nu het beste in hun vak vinden. De antwoorden gaan van een comedian die Bo Burnham adoreert tot een parfumeur die Jacomo de Jacomo bewierookt.

Dit is goed, te beluisteren via de verschillende platformen

Tarantino

Films laten bespreken door Tarantino: waarom bestaat deze podcast nú pas? In Video Archives lullen de regisseur en zijn ex-collega Roger Avary zich een heerlijk kronkelige weg door de collectie van de videotheek waar ze vroeger werkten. Alvast één goeie quote over ‘Dark Star' van John Carpenter: “This brings life and shit and piss and cum... into the space world!”

The Video Archives Podcast, te beluisteren via de verschillende platformen