‘Troubled Blood’ toont Rowlings voorkeur voor gecompliceerde plots en somber stemmende conclusies

In 2013 verscheen The Cuckoo’s Calling, de debuutroman van misdaadschrijver Robert Galbraith, 464 pagina’s lang. Al vrij snel werd duidelijk dat Galbraith het pseudoniem was van J.K. Rowling, die een paar jaar na het afronden van de Harry Potter-reeks met een schone lei wilde beginnen. Hoewel ze een nieuwe weg insloeg met hoofdpersoon Cormoran Strike, een klassieke Londense detective, keerde al snel een bekend kenmerk van haar auteurschap terug: ze is gek op woorden, heel veel woorden. The Ink Black Heart, het zesde deel van de Strike-romans, dat in augustus 2022 verscheen, telde al meer dan duizend pagina’s, een omvang die in de wereld van de snelle thrillers ongekend is.

Vanaf 2017 werden de Strike-romans van Galbraith verfilmd in serievorm, met wisselende aantallen afleveringen per seizoen. Bij de series zijn we inmiddels aanbeland bij de verfilming van de vijfde roman, Troubled Blood (944 pagina’s), die vier afleveringen zal tellen. De kijker kan zonder veel problemen bij dit vijfde seizoen beginnen.

De klassieke figuur van de getroebleerde detective met zijn sidekick is zo oud als Sherlock Holmes en Dr. Watson, roemruchte bewoners van Baker Street 221B. Voor Rowling is het een ideale verhaalvorm om een soort dickensiaanse wereld in modern Londen te creëren, met een rondgang langs alle sociale lagen en smerige geheimen van de Britse hoofdstad.

We hebben met Tom Burke als Cormoran Strike en Holliday Grainger als Robin Ellacott een heel prettig duo. Door de boeken en de series heen wordt de sluimerende kwestie van de romantische aantrekkingskracht tussen de twee lekker traag uitgespeeld. Strike is een veteraan (met een half been als oorlogssouvenir) die we in het eerste boek aantreffen op een moment dat hij zich in een impasse bevindt. Daar wordt hij uitgehaald als Ellacott zich aanmeldt als assistent, met als bijvangst dat zij enorm handig is met vermommingen en het wereldwijde web.

Rowling/Galbraith houdt van gecompliceerde plots met somber stemmende conclusies over de staat van de mensheid. In Troubled Blood worden Strike en Robin ingehuurd in een oude zaak van een verdwenen vrouwelijke arts. Het leidt naar een uiterst naargeestige kwestie waarin een stel – inmiddels hoogbejaarde – maffiosi een rol hebben gespeeld. Strike heeft het gevoel dat hij uiterst behoedzaam moet opereren, maar Robin gaat voluit en schiet, met gevaar voor eigen leven, in de wraakmodus.

Het is opvallend dat we de afgelopen maanden al twee keer eerder tegen een soortgelijk coldcaseplot aanliepen over verdwenen vrouwen en incapabele of corrupte rechercheurs: in het Schotse Karen Pirie en het Canadese Three Pines. Net als de Strike-reeks zijn deze twee series gebaseerd op het werk van succesvolle vrouwelijke misdaadschrijvers die kennelijk nog iets wilden rechtzetten over de misogynie van weleer.

C.B. Strike: Troubled Blood, nu op Streamz.