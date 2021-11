‘Trouble’ van Gus Van Sant is een platte popartparodie ★★☆☆☆

“Pop is al zo dom. Het enige wat je kunt doen, is het nog slechter maken”, zegt Andy Warhol tegen een van zijn acolieten in Trouble. Die zin vat de insteek van Gus Van Sants musicaldebuut samen. In een klassieke biografie van het poparticoon is de cineast van Good Will Hunting niet geïnteresseerd: het opzet van Trouble lijkt vooral om de bubbel van de kunstwereld en die van popart in het bijzonder te doorprikken.

Samen met jonge Portugese acteurs die in een geaccentueerd Engels praten en zingen, verwerpt Van Sant de idee van virtuositeit. In een van de eerste nummers mogen acteurs met een beperkt danstalent een beperkt dansje uitvoeren.

Dat Helene Caldeira, die uitblinkt als Warhol-superster Edie Sedgwick, de show steelt met haar de toonvastheid, zegt veel over het zangtalent van de andere acteurs. Haar solonummers zijn dan ook de muzikale hoogtepunten van Trouble. Bovendien vervalt haar acteerprestatie niet in de collectie tics die haar collega’s, Diogo Fernandes als Warhol op kop, hanteren om hun personage vorm te geven.

Ook in catchy songs lijkt Van Sant, die ook de newwaveachtige muziek componeerde, niet geïnteresseerd. Met zinnen als ‘If abstract expressionism is the epitomy of art, that’s bad news for the collectors’ ambieer je natuurlijk geen meezingers, maar de dikke laag ironie die Van Sant over zijn musicaldebuut drapeert, voelt nogal gemakzuchtig aan.

Een heerlijk absurd gesprek tussen Warhol en de Maagd Maria doet nochtans vermoeden dat er meer zat in Trouble dan de platte popartparodie die het uiteindelijk is geworden. Warhol wordt herleid tot een oninteressante, passieve merknaam: zijn ideeën komen van andere mensen, maar zijn naam staat voor een goed verkopend merk.

Van Sant is vast slim genoeg om te beseffen dat hetzelfde geldt voor Trouble: debutanten met een minder bekende naam hadden vast niet in een grote zaal als De Singel gestaan. Maar die metalaag verheft Trouble niet tot meer dan een luie pastiche.

Trouble speelt tot 28 november in De Singel.