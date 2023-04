Trompetten en wilde haren: het verhaal achter ‘Crazy In Love’ van Beyoncé

Beyoncé had natuurlijk al monsterhits gescoord als lid van r&b-groep Destiny’s Child. Maar in 2003 ging ze pas echt de interstellaire toer op met ‘Crazy In Love’. ‘History in the making!’, roept Jay Z in de intro. En zie.

“Het zijn de trompetten”, antwoordde Beyoncé Knowles ooit toen haar werd gevraagd naar het geheim achter het succes van ‘Crazy In Love’. Ja, natúúrlijk zijn het de trompetten, ook al doet die bewering de fenomenale zangprestatie van Queen B in die doorbraakhit te weinig eer aan. In ‘Crazy In Love’ etaleert de Amerikaanse r&b-keizerin immers al het arsenaal aan registers waarmee ze tot de dag van vandaag hits scoort: van het kortademige gecroon in de strofen over de uitbundige gospel in het refrein tot de krolse ad libs tussen de leadvocals door.

De trompetten in de intro en in de refreinen? Een sample uit ‘Are You My Woman? (Tell Me So)’, een funky soulnummer van The Chi-Lites uit 1970 dat erg populair was bij hiphop-dj’s en producers. Dus ook bij Rich Harrison, een songschrijver en producer uit Washington D.C. die van uitbundige, bombastische party-soul zijn handelsmerk maakte. Zo schonk hij Jennifer Lopez het bijna even extatische ‘Get Right’ en Amerie het assertieve funkbommetje ‘1 Thing’. Maar de demo voor ‘Crazy In Love’, in wezen de Chi-Lites-sample en de percussieve beat van de strofen, raakte Harrison aanvankelijk niet aan de straatstenen kwijt. “Ik liet de track aan mijn beste vrienden horen, zoals ik dat altijd doe met nieuwe beats, maar ze vonden er echt niks aan”, vertelde Harrison aan MTV. “Daardoor besefte ik dat ik iets bijzonders in huis had. Ik wist dat de goegemeente er nog niet klaar voor was.”

Harrison bood zijn vondst aan de onbekende zangeres Brave Williams aan, maar een telefoontje van Beyoncé bracht hem op andere gedachten. Dolenthousiast bij het idee dat hij met een superster zou samenwerken, zette Harrison die avond een beetje te heftig de bloemetjes buiten zodat hij de volgende dag, met een joekel van een kater, te laat op de afspraak arriveerde. Daar toonde een sceptische Queen B zich niet meteen tuk op de bombast van zijn demo. Maar ze gaf hem het voordeel van de twijfel. “Niet slecht”, klonk het bij monde van Bey, “maar een goed idee is nog geen song. Werk het liedje maar uit, ik ben terug over twee uurtjes”. En weg was ze, de stad in, op zoek naar een verjaardagscadeautje voor haar Destiny’s Child-collega Kelly Rowland.

Uh-oh!

Bij Harrison ging er een lichtje branden. Tijdens de meeting klaagde de gehaaste Beyoncé over het feit dat haar outfit niet matchte, dat haar haren niet waren geborsteld en dat ze hoopte dat de paparazzi geen foto’s van haar zouden maken. “I’m looking crazy right now”, zuchtte ze. “Dát wordt de hook van het liedje!”, riep Harrison uit. Twee uur later was ‘Crazy In Love’ klaar. In de studio voegde Beyoncé het ultracatchy tussenstukje “uh-oh, uh-oh, uh-oh / oh no no” toe en pende ze de lyrics bij elkaar.

Aan MTV legde ze uit dat het liedje “de evolutie van het gevoelsleven van een verliefde vrouw” volgt. “Ze staat op de drempel van een amoureuze relatie en ze doet dingen die ze anders nooit zou doen, omdat ze zo verliefd is. Maar dat kan haar niet schelen omdat ze zo gek is op de liefde. She’s just crazy in love.” Jay Z, de rapper met wie Beyoncé op dat moment al drie jaar samen was, voegde de avond voor de song klaar moest zijn nog gauw zijn memorabele rappartij toe waarin hij grappig genoeg vooral over zichzelf pocht: “I’ve been iller than chain smokers”. Ziekelijk goed. En de kers op de taart.