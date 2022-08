Trippen doorheen de sterren en de vleesindustrie: dit zijn de platen van de week

Chat Pile – God’s Country ★★★★☆

Soundtrack nodig bij de nakende apocalyps? Welaan, het fenomenale God’s Country van Chat Pile herbergt genoeg dystopische herrie om de meest rabiate cynicus mee op zijn wenken te bedienen. Dit kwartet uit Oklahoma City kruist op zijn debuut meticuleus bittere postpunk, hardcore, sludge metal en noiserock met elkaar en refereert op die manier zowel aan The Jesus Lizard, Unsane, Big Black als aan Helmet. Frontman Raygun Busch gromt en krijst alsof hij in brand staat maar heeft het wél over daklozen, de vleesindustrie en psychopatische CEO’s. Hou je vast aan de takken van de bomen.

Odesza – The Last Goodbye ★★★☆☆

Met dit eerste album in vijf jaar trekt Odesza moedig inwaarts. Maar ondanks alle introspectie blijven de beats toch op EDM-leest geschoeid. Harrison Mills en Clayton Knight bedenken met The Last Goodbye zelfs hun meest toegankelijke plaat tot nog toe. Alleen kan je het producersduo niet van tomeloze fantasie verdenken. De gastzangers worden zelden uit hun comfortzone gehaald. Bovendien klinkt Odesza soms te gelikt en sentimenteel. Gelukkig laat dat niet weg dat Julianna Barwick triomfeert in de ouverture ‘This Version of You’, Ólafur Arnalds de plaat elegant afsluit en Bettye LaVette postuum mag schitteren in de titelsong.

...And You Will Know Us By The Trail Of Dead – XI: Bleed Here Now ★★★☆☆

“En je zult ons kennen door het spoor van doden,” neuzelt een vrouwelijke robotstem in het Nederlands tijdens de intro van XI: Bleed Here Now. Toch herken je ...Trail Of Dead vooral aan zijn typerende sound die rusteloos trekkebeent tussen ingetogen en intens. Voor de elfde keer op rij laat de groep zich voorstaan op interstellaire prog (‘Golden Sail’, ‘Taken by the Hand’), alt.rock (‘Millennium Actress’), hardcore (‘Kill Everyone’), weemoedige folk (‘Growing Divide’) en een psychedelische hoes en roes. Niets nieuws onder de zon, wél een fijne trip doorheen dit sterrenstelsel.