Trevor Noah in Vorst Nationaal: een currykorstje rond ongemakkelijke waarheden ★★★★☆

Los jasje, blinkende ogen en een grijns die verraadt dat er achter elke mondhoek een dozijn grappen ligt te wachten: Trevor Noah kwam vrijdag in Vorst-Nationaal op als een man die er zin in had. Geen idee hoe de presentator van The Daily Show dat doet, trouwens. Mocht u aan ons vragen om elke dag een live talkshow te presenteren, dan hadden wij op het einde van de week nog net genoeg fut om een Duvel op het bijzettafeltje te ploffen en The Voice van Bommerskonte op te zetten.

Maar hij vloog er dus wel in met allure en had enkele clichés over België en de ons omringende landen samengebald tot een strak openingskwartier. Les één: als je aan een Belg vraagt waar het goed toeven is, stuurt hij je naar Parijs. Les twee: als je aan een Belg vraagt waarom er zoveel Afrikanen in zijn land wonen, mompelt hij iets over ‘het verleden’ en geeft hij je een warme wafel opdat je zou zwijgen. Die grap is Trevor Noah ten voeten uit: puntige en goed geacteerde observaties als suikerrand rond ongemakkelijke waarheden.

De comedian groeide op in Zuid-Afrika en spreekt acht talen, waaronder de kliktaal Xhosa (“Voelt als Rice Krispies in je mond!”) en Duits, om indruk te maken op zijn Zwitsers-Duitse vader. Als hij dan met zijn neef een broodje wil bestellen in Keulen, ontdekt hij dat hij in de taal van Goethe als Hitler klinkt. Indrukwekkende Führer-imitatie, trouwens. Ook zijn Barack Obama, Donald Trump en Boris Johnson waren er pal op.

Die laatste twee figuren zaten in het middenstuk van de show, over de coronapandemie. Noah is niet de eerste comedian die we zich hebben zien opwinden over mensen die geen mondmasker kunnen verdragen, maar hij onderscheidt zich door ernaar te kijken vanaf de plek waar zijn wortels liggen. Het Afrikaanse continent spartelde zich vrij goed door alle virale ellende, vertelde hij ons, maar kreeg daar niet het krediet voor dat het verdiende. En waar zaten we met onze grote muil toen ebola uitbrak?

Het eindschot was opvallend luchtig van toon. Noah diste een jeugdherinnering op aan de porno die hij als kind met zijn vrienden keek (“Ik mis de context van toen!”) en verliet ons met een jaloersmakend goed verhaal over zijn liefde voor Indiase curry. Een Amerikaan die een Indiër imiteert, zal nooit de Grote Prijs Apu Nahasapeemapetilon voor Politieke Correctheid krijgen, maar Noah draaide de rollen om door een Indiase ober met humor te introduceren en eindigde zo zelf als de pineut. Een kwartier later stonden we aan station Vorst-Oost met lachtranen, pijn in het middenrif en in ons hoofd een wereld zoals die ooit zou moeten zijn: een plek waar iedereen met iedereen mag lachen en waar iedereen met Trevor Noah lacht.