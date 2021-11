Travis Scott komt van ver, zijn ambitie kent geen grenzen. Vrijdag sloeg het noodlot toe op zijn festival

Hij is een visionair van de Amerikaanse hiphop, niet alleen in zijn werk maar vooral ook in de manier waarop hij dat aan de man brengt. Travis Scott (30) trok rond zijn vernieuwende muziek, en zijn baanbrekende album Astroworld uit 2018, een vrolijk muziekcircus op en zelfs een eigen festival. Vrijdagavond ging het daar gruwelijk mis: bij de derde editie van Astroworld in Houston, Texas, vielen acht doden.

Zijn festival in deze stad was een thuiswedstrijd: Travis Scott werd op 30 april 1991 in Houston geboren als Jacques Bermon Webster II. Hij groeide op in een arme, door criminaliteit geplaagde wijk. Muziek zag hij als een vluchtroute: hij blonk uit in schoolmusicals en dook met vrienden in de hiphop. Hij vormde een eerste band: The Graduates. En hij bracht in 2008 muziek uit op het online-platform Myspace. Daarna vormde Scott een nieuwe band met schoolvrienden. In The Classmates nam hij de productie ter hand en bekwaamde hij zich in de beats en de bassen onder de raps.

Op persoonlijk vlak ging het minder soepel. Scott werd van school gestuurd en het huis van zijn ouders uitgeschopt. Na veel omzwervingen kwam hij terecht in Los Angeles, waar hij op de bank sliep bij een vriend. Hij bleef bezig met de hiphop en bracht sporadisch, en meestal online, nieuwe tracks uit. Een daarvan werd opgepikt door de bekende rapper T.I. uit Atlanta. Scott werd uitgenodigd voor een sessie bij diens platenlabel Grand Hussle Records en begon daar zijn serieuze muziekcarrière.

Scott wist de aandacht van grote rappers te trekken, die nummers met hem wilden opnemen en Scott zo een duwtje in de rug konden geven. Zijn debuutalbum Rodeo uit 2015 was een parade van wereldsterren, want Kanye West, Justin Bieber en The Weeknd traden aan als gastvocalist. Vooral de productie van de plaat was bijzonder: Scott gebruikte een overvloed aan stemvervormers en bouwde een psychedelische klankenwereld op achter zijn raps, met weidse en mysterieuze synthesizers.

Het album was een opmaat naar zijn meesterstuk: het album Astroworld uit 2018. Hierop zocht Scott nog meer verdieping: de plaat was een gelaagd conceptalbum over de teleurstellingen van het volwassen worden. De rapper liet zich inspireren door een verdwenen pretpark uit zijn jeugd, dat gesloopt moest worden om plaats te maken voor appartementen. Het plezier dat hem daarmee werd ontnomen, was een metafoor voor het leven en het verlies van de jeugdige onschuld.

Met de plaat Astroworld wilde hij het pretpark opnieuw opbouwen, en tracks als Carousel en Astrothunder dienden als nostalgische attracties. Ook de omringende geluiden werkten als een achtbaanrit: Scott bouwde zijn nummers op in een kermis van klanken, van dwarsfluiten tot tokkelende folkgitaren, en daarmee plaatste hij zijn hiphop in een decor van sixtiesmuziek en hogere sferen.

Astroworld was een enorm succes: de plaat werd breed beschouwd als een van de belangrijkste hiphopalbums van 2018. Het gaf Scott artistieke vrijheid. De rapper besloot zijn muzikale vernieuwingen door te voeren naar zijn handel, en dus de zakelijke kanten van het sterrendom. Toen de Verenigde Staten in lockdown gingen vanwege de coronapandemie, kwam hij met een briljant concept. Travis Scott verscheen als reusachtige avatar in de game Fortnite, waar miljoenen spelers hem zagen ‘optreden’ in een hallucinerende arena. Met de Fortniteshow opende hij een onbegrensde horizon voor artiesten, en een nieuw virtueel podiumcircuit.

Maar Scott bouwde Astroworld ook in de niet-digitale wereld uit tot een spektakel. Astroworld werd een eigen festival in Houston, waarbij de rapper het pretpark uit zijn jeugd heroprichtte op de grond waar ooit het oude Astroworld had gestaan. Voor de editie van afgelopen vrijdag nodigde Scott grote namen uit, en artiesten tot ver buiten de hiphop. De bands Earth, Wind & Fire en Tame Impala stonden op het programma, plus de reggaetonster Bad Bunny. Met zijn eigen Astroworld had Scott een jongensdroom laten uitkomen, en had hij bovendien de touwtjes in handen. Waarom zou je je laten boeken door een festival dat veel geld verdient met jouw show, als je dat festival ook gewoon zelf kunt organiseren, moet Scott bij het uittekenen van zijn plannen hebben gedacht.

Maar dat verfrissende idee zal hem nu mogelijk opbreken. Het voordeel van grote, gelouterde festivals is nu eenmaal dat ze veel ervaring hebben, bijvoorbeeld op het gebied van crowdmanagement. Het lijkt erop dat het daaraan ontbrak bij het fatale Astroworld van vrijdag, omdat hekken tegen de grond werden gelopen en bezoekers, onder wie veel kinderen, werden verdrukt in de massa.

De festivalramp heeft het zo feestelijke Astroworld een rouwrand gegeven, en het drama maakt de toekomst voor de rapper ongewis. Want de oprichter en festivalbaas zal zich moeten verantwoorden bij een grootscheeps onderzoek naar de toedracht.