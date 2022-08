Traumazine van Megan Thee Stallion: waar chagrijn en venijn rijmen ★★★☆☆

Ze startte ooit een heuse beweging met ‘Hot Girl Summer’, regeerde over TikTok met ‘Savage’ en twee jaar geleden scoorde ze een megahit met Cardi B, waarin ze adviseerde om emmer en dweil te laten aanrukken voor haar “WAP” oftewel wet ass pussy. Met een schaamteloze ode aan de cunnilinguïstiek wilden beide dames feministisch weerwerk bieden aan alle machismo in de hiphop. Met succes. Geen acroniem ging dat jaar vaker over de tong – pun not intended.

Niet dat orale seks geen zaak van staatsbelang is, maar Megans tweede officiële album Traumazine wordt ook opgetrokken uit zwaardere onderwerpen. Woede, verdriet, angst en walging vormen de hoofdmoot op deze plaat. De spanningen met haar oude label 1501 Certified Entertainment zitten daar vast voor iets tussen, om nog te zwijgen van de rechtszaak met haar vermeende aanvaller Tory Lanez, die haar in de voet schoot. Komt daarbij dat haar moeder én grootmoeder zijn overleden in 2019. Incidenten en tragedies leiden al eens tot zelfreflectie, en daar laat een lockdown zich perfect toe lenen.

Dat maakt van Traumazine niet noodzakelijk een introvert album: de vuilbekkende Megan Thee Stallion moet haar mond nog steeds spoelen met zeep na de zoveelste pis-en-azijn-rap waar de woede van afspat. Maar ze geeft net zo goed vrije baan aan trauma’s. De rapper uit Houston zoomt zelfs onbeschroomd in op neerslachtigheid en nederigheid. Het pulserende ‘Anxiety’ is een intense kijk op mentaal welzijn, of een gebrek daaraan. Maar “sad” en “mad” laat ze graag rijmen: chagrijn kan niet zonder venijn. In de opener ‘NDA’ spuwt ze bijvoorbeeld: “I ain’t perfect, but anything I did to any of you n*gg*s, y’all deserved it / You see me in that mode, don’t disturb me when I’m working”. Ook in ‘Gift & a Curse’ verwijst ze verbitterd naar hangende rechtszaken en het patriarchaat.

Klinkt zwaar op de hand? Traumazine is gelukkig ook heerlijk aanstekelijk met gewiekste g-funk, zwoele r&b, house en door Dua Lipa aangestuurde glinsterpop. Veel plezier ermee, hotties en bad bitches.

Traumazine is verschenen bij 300 Entertainment/Warner