Tragischer dan Familie, ellendiger dan de Marathon des Sables: na een calvarietocht is de mol bekend

De makers van De Mol hadden zich de tiende editie van het spelprogramma anders voorgesteld dan een jubileumseizoen met een scenario dat zelfs Jan Verheyen na een emmer tequila niet zou neerpennen: Philippe, de oorspronkelijke mol, wierp de handdoek, Nele staakte de strijd na een spierblessure en Anke hield een dubbele elleboogbreuk over aan de zoektocht naar de onverlaat in Vlaanderens populairste tv-spel.

Nadat halfweg een nieuwe saboteur werd aangesteld, namen mollenjagers de handelingen van de overgebleven kandidaten nóg aandachtiger onder de loep. Bert, Anke en Manu hadden voor hun vertrek allemaal kleine kemels op hun conto, maar bleken onschuldig. De Mol was over de hele lijn een ode aan de incompetentie, met een finale als gevolg waarin vooraf niemand met zekerheid uitgesloten kon worden.

Was Sven, ondernemend als hij is, de mol? In de voorlaatste aflevering was hij opvallend gretig in het aanvullen van spreekwoorden. Sven koos die opdracht héél bewust voor Manu als partner, wat als een mollenmove beschouwd kan worden, in de optiek dat Manu, klunzig van aard, het geld dat hij had verdiend toch zou verspelen. Door zijn inzet en competitiedrang maakte Sven zich sympathiek bij zijn medefinalisten én bij de kijker. Een poll vooraf sloot uit dat de Oost-Vlaming de boel gesaboteerd zou hebben. Een enquête kan ook fout zijn, en die gedachte geeft CD&V – euh, de burger, bedoel ik – moed.

“Mijn verstand zegt Uma, mijn buikgevoel Yens”, zei Sven aan het begin van de slotaflevering. Ook ruim 40% van de kijkers had het vizier op Yens gericht. “Yens is onberekenbaar”, zei Sven. “Een je-m’en-foutist”, vulde Uma aan. Rammelt Yens gewoon graag met andermans kloten of zat er meer achter? Van de drie finalisten kwam Yens bovendien het zenuwachtigst over in Paleis 12, waar voor 10.000 mensen een slotopdracht werd gespeeld en de grote onthulling volgde.

Na de ultieme vragenronde op La Gomera kregen de finalisten immers een foutmelding op hun scherm. Was Gilles Decoster het slachtoffer van phising door een bezoek aan de verkeerde verwensites? Bij TV Familie was men al aan het likkebaarden, maar het was gewoon een excuus om een moeilijk seizoen alsnog positief af te sluiten. Voor 10.000 molloten in Brussel dus.

Er werd vooraf luid getoeterd over de finale van De Mol. “Wat een show!”, tierde Gilles De Coster vanuit Paleis 12 na de slotopdracht waarmee nog duizenden euro’s verdiend konden worden. Hij bedoelde het goed, maar in werkelijkheid was de slotaflevering een saaie bedoening met weinig spektakelwaarde. Er werden uiteindelijk geen extra centen verdiend en geen pasvragen uitgedeeld.

Wat mij is bijgebleven? Een zogezegde bom, waarmee onverantwoord veel confetti werd verspild. En dode momenten, dat ook. Wat u moet bijblijven? Sven, de héérlijke Sven, tapdanste alsof hij nooit anders had gedaan, terwijl muziekleraar Uma achter de drums kroop en het ritmegevoel had van een luiaard met een defect hoorapparaat. Eerder dit seizoen al kon ze, als godsdienstlerares, de vier evangelisten niet opnoemen. Maakte de opdracht in Paleis 12 de aller alerte Uma verdacht? Niet per se. Ga als niet Stromae zijnde maar eens optreden voor een mensenzee.

Maar kijk, ik blijk toch niet zo’n goeie mollenvanger te zijn. Uma heeft de boel belazerd. “De krokodillentranen waren dus echt”, zei ze, verwijzend naar de laatste aflevering toen ze het gevoel had dat ze zich had verraden. De Superwoman van Kortrijk blijkt gewoon een saboteur. Sven, de héérlijke Sven, is 26.390 euro rijker. “Kinderboerderij!”, schreeuwde hij. Je hebt mensen die dromen van een Ferrari of een kristallen biljardtafel, Sven wil kinderen gelukkig maken. Alleen daarom al is hij de verdiende winnaar.