Toxicoloog Jan Tytgat: ‘Geen alcohol drinken is wellicht het best, maar het is niet bewezen dat een paar glazen per week slecht zijn voor de gezondheid’

Drugs lijken tegenwoordig werkelijk overal te zijn: in Brussel worden wijken onleefbaar door agressieve junkies, op festivals deelde de politie deze zomer al meer dan duizend boetes uit aan betrapte drugsgebruikers en op Tomorrowland vielen zelfs twee doden. Jan Tytgat (60), toxicoloog aan de KUL, buigt zich al z’n hele carrière over verboden substanties en reikt enkele oplossingen aan.

Drugs zijn in opmars op de festivals. Op Tomorrow­land kregen 360 gebruikers een boete en werden 37 dealers opgepakt. Vorig jaar liepen 340 festivalgangers tegen de lamp op Rock Werchter. Verrast dat u?

Jan Tytgat: “Nee, mensen zoeken manieren om te ontsnappen aan de stress. Wij gingen vroeger uit op pintjes en sigaretten, nu lijkt een xtc-pil of een lijntje coke het nieuwe normaal. Dat heeft te maken met een groter aanbod, dalende prijzen en de globalisering. Je kunt nu op het internet spul kopen waar jongeren vijftig jaar geleden nooit van gehoord hadden. Als je in mijn tijd iets over ketamine wilde weten, moest je in de bibliotheek een boek over farmacologie zoeken. Nu volstaan een paar muisklikken.”

Na de twee doden op Tomorrowland stelde Sciensano voor drugs te testen op festivals. U schaarde zich daarachter, maar justitie­minister Vincent Van Quicken­borne (Open Vld) is ertegen: ‘We willen niemand het signaal geven dat het oké of veilig is om harddrugs te gebruiken.’

Tytgat: “Als je het niet doet, zie je meer overdosissen en overlijdens: die kosten de maatschappij meer dan preventieve tests. Maar de overheid moet die tests inderdaad niet organiseren, anders geeft ze de indruk dat ze harddrugs legaliseert. Ze kan wel de festivalorganisatoren verplichten drugs te testen. Tomorrowland maakte vorig jaar een nettowinst van 18 miljoen euro, maar schiet tekort op het vlak van de drugsveiligheid. Elk jaar moeten tientallen geïntoxiceerden er medische hulp krijgen. Wie betaalt die interventieteams? De belastingbetaler. Een drugsdode betekent: autopsie, gerechtelijk onderzoek, toxicologisch onderzoek. Ook die factuur komt bij de ­belastingbetaler terecht. Het kan toch niet meer dat de lusten naar een kleine club organisatoren gaan, terwijl de lasten almaar meer op de maatschappij worden afgewenteld?”

Riskeer je niet dat festivalgangers meer pillen zullen slikken als uit een test blijkt dat ze veilig zijn?

Tytgat: “In ons laboratorium brengen bezorgde ouders of gebruikers ook verboden substanties binnen om ze tegen betaling te laten ­checken. Wij zeggen nóóit dat het safe is, wel welke stof erin zit en dat het strafbaar is om ze te gebruiken.”

In plaats van testcentra op te richten zou je ook kunnen zeggen: wie harddrugs neemt, kent de risico’s. Als er iets fout loopt, is het eigen schuld, dikke bult.

Tytgat: “Drama’s voorkomen lijkt me altijd beter, zeker als de organisatie of de festivalgangers opdraaien voor de kosten. Tomorrowland heeft een grote meerwaarde voor ons land, maar het valt op dat de drama’s vaak daar gebeuren, niet op Rock Werchter, Graspop of de Antilliaanse Feesten. Op Extrema ­Outdoor viel twee jaar geleden ook een dode. Het heeft dus te maken met de elektronische dansmuziek waarop mensen in trance willen raken. Dan moet je die festivals strenger reguleren.

“Ik viel van mijn stoel toen ik las dat één van de twee overledenen dit jaar een crew­lid was. Waarom testen ze hun medewerkers niet vooraf? Sommige multinationals doen dat ook bij hun arbeiders, we krijgen geregeld zulke stalen binnen. In Antwerpen sluit Bart De Wever handelszaken zodra er een vermoeden van drugstrafiek is. Op Tomorrowland zijn de voorbije jaren al zes drugsdoden gevallen en die organisatie mag rustig voortdoen.”

Minister Van Quickenborne schermt met ­scherpe controles en boetes voor drugsgebruikers op festivals.

Tytgat: “Ik ben daar niet tegen, maar als je streng controleert aan de ingang, zullen meer festivalgangers op de wei drugs kopen bij onbekende dealers, waardoor ze niet weten of het spul betrouwbaar is. Daarom is het zo belangrijk dat ze de drugs kunnen testen.”

U pleit ook voor de legalisering van cannabis.

Tytgat: “Er worden voortdurend illegale plantages opgedoekt en sommige gebruikers ontwikkelen psychoses. Waarom veranderen we het geweer dan niet van schouder? Dankzij de regulering van alcohol kunnen we een glas wijn drinken zonder bang te moeten zijn dat we methanol binnenkrijgen en blind worden. Als je cannabis legaliseert, kunnen gebruikers die kopen bij apothekers en in wietshops die zich aan regels moeten houden.”

Bart De Wever is een felle tegenstander van dat idee. Vorig jaar zei hij in Humo: ‘Aan alcohol en tabak gaan honderdduizenden gezinnen kapot, het zijn belangrijke doodsoorzaken. Hoe kún je er dan voor pleiten om nog zwaardere producten op die lijst te zetten?’

Tytgat: “Cannabis is helemaal niet zwaarder. Die drug is minder verslavend dan ­nicotine en alcohol, en leidt nooit tot acute overlijdens, anders dan xtc of cocaïne.”

Bart De Wever zei ook: ‘Als je cannabis legaliseert, geef je de criminele bendes een legale voordeur, maar aan de achterdeur zullen ze zwaarder illegaal spul blijven aanbieden.’

Tytgat: “Niet als je het ook door apothekers laat verkopen. Maak de gereguleerde wiet iets goedkoper, dan hoeven gebruikers hun spul niet meer bij louche dealers te kopen en zit je in de portemonnee van die criminelen. Veel landen doen het al: zo gek is het dus niet. Ik geef wel toe dat ze het in Canada te veel commercialiseren. Daar kun je zelfs aandelen kopen van beursgenoteerde bedrijven die actief zijn in cannabis. Zo trek je meer gebruikers aan. Ik zou het strenger reglementeren en controleren, net zoals tabak en alcohol.”

Klopt het dat de THC-­waarde, het bestanddeel in cannabis dat je een kick geeft, veel hoger is dan vroeger?

Tytgat: “Twintig jaar geleden was het gemiddelde THC-gehalte in een joint 5 à 8 ­procent, nu heb je uitschieters tot 12 en 15 procent. Dat leidt tot meer psychoses. Sommige doemdenkers vinden daarom dat cannabis een harddrug is geworden. Maar in onze analyses zien we dat die stijging niet doorzet. Wiettelers hebben er geen belang bij om steeds sterkere cannabis te maken, want dan belanden meer gebruikers in de goot. Hun klanten willen gewoon een voorspelbare joint die hen rustig en slaperig maakt. Bierbrouwers maken hun pils ook niet almaar straffer. En als je cannabis legaliseert, kun je over die THC-waarde waken.”

Met een ‘voorspelbaar jointje’ is niks mis?

Tytgat: “Toch wel. Chronische cannabisgebruikers zwalpen vaak doelloos en ongeïnteresseerd door het ­leven. Maar een jongere die elk weekend stiepelzat thuiskomt of een pakje per dag rookt, is óók niet goed bezig. Ik ging vroeger vaak over drugs spreken in scholen, maar nooit als ‘den ouwe die alles afkeurt’. Dan luisteren jongeren niet meer. Ik legde uit welke soorten drugs er bestaan, wat het effect is en welke de gevaarlijkste zijn. Zo vertelde ik hun: ‘Als je naar het Andesgebergte in Zuid-Amerika reist, kun je in jeugdherbergen coca­thee drinken, een drankje op ­basis van cocabladeren. Probeer dat gerust! Die thee compenseert het zuurstofgebrek in de ijle lucht. Hij geeft je meer kracht, maar is niet verslavend. Dat is onschadelijk cocaïnegebruik.’ Dan zag ik hun ogen opengaan.”

De nationale drugscommissaris Ine Van Wymersch waarschuwde in De Tijd voor de grote ecologische impact van drugsgebruik. ‘Aan jongeren die naar festivals gaan, vegetarisch eten en met deelauto’s rondrijden, zeg ik: als je iets voor het milieu wilt doen, laat dan ook die synthetische drugs achterwege! Met één xtc-pil doe je je inspanningen teniet. Er bestaat geen fair­tradecocaïne, -ketamine of -xtc. In Australië werd een pand waarin een synthetisch drugslab zat voor generaties onbewoonbaar verklaard.’

Tytgat: “Die labs vind je ook in Limburg en de Kempen. De politie heeft me foto’s getoond van criminelen in rijdende busjes die hun chemisch afval door een gat in de vloer op onze wegen uitkieperen. Als je daar vlak achter rijdt, vreten die chemicaliën in op je auto en stel je na twee weken vast dat je motor hapert en je carrosserie verroest is. Daar moeten we keihard tegen optreden.”

IN DE PAMPERS

Hoe zijn drugs de voorbije vijftig jaar geëvolueerd?

Tytgat: “In de jaren 90 zag je vooral de klassiekers: ­cocaïne, heroïne, lsd en amfetamines. Sindsdien is lsd weggedeemsterd en komen de nieuwe designerdrugs op: afgeleiden van de pijnstiller fentanyl die in Amerika veel doden veroorzaakt, amfetamines en synthetische cannabis. De meeste substanties worden in China en India gemaakt, zijn te koop op het internet en zijn vaak krachtiger dan klassieke drugs.

“De middelen die me nu het meest zorgen baren, zijn ­afgeleiden van legale geneesmiddelen zoals valium en rohypnol. In drugs­laboratoria maken ze daar derivaten van waar je snel een overdosis van binnen hebt. Strikt genomen zijn ze zelfs legaal, omdat je iets maakt met een toegelaten molecule. België heeft een aantal van die afgeleide producten verboden, maar die wet is na zes jaar hopeloos verouderd. Als ik slechte bedoelingen heb en snel geld wil ­verdienen, zou ik allerlei lsd-afgeleiden synthetiseren en verkopen op festivals. Als ze mij pakken, kan ik zeggen dat het geen verboden producten zijn. De overheid moet die mazen in het net dringend sluiten.”

Hoe komt het dat coca­ïne alomtegenwoordig is?

Tytgat: “Vroeger was dat een dure jetsetdrug, die je alleen op feestjes van bankiers, advocaten, zakenlui en Hollywoodsterren zag. Maar de laatste tien jaar is cocaïne beschikbaar voor Jan en alleman. Het aanbod is gigantisch, en voor een gram coke betaal je nog amper 50 euro. Als je in een discotheek een paar drankjes bestelt, ben je evenveel kwijt.

“Met 1 gram coke leg je minstens tien lijntjes. En één lijn zorgt voor een roes van één tot anderhalf uur. Veel gebruikers komen daar meerdere avonden mee toe. Dealers bieden voor 10 à 15 euro witte bolletjes coke aan die je kunt oproken. Ook chinezen wordt almaar populairder: gebruikers verwarmen met een aansteker de cocaïne in een lepel of op een stuk zilverpapier en inhaleren de vrijkomende dampen. Dat is minder pijnlijk dan poeder door je neus jagen, met het risico op abcessen.”

Wat gebeurt er in mijn ­lichaam als ik coke gebruik?

Tytgat: “Cocaïne stimuleert de hersenen, verhoogt de bloeddruk en doet je sneller ademhalen. Net als speed en xtc maakt ze je euforisch. Je kunt de wereld aan, alles is fantastisch en iedereen moet naar je luisteren. Maar ze maakt je ook gevaarlijk. Gebruikers worden snel agressief en tijdens vechtpartijen wanen ze zich onoverwinnelijk. In het verkeer veroorzaken ze ongevallen door overmoedig rijgedrag en foute inschattingen. Als expert in assisenzaken zie ik vaak welke doffe ellende mensen aanrichten onder invloed van coke. Bij een moordzaak is het scenario haast voorspelbaar: de dader had gesnoven, het slachtoffer wilde niet luisteren en dus moest hij of zij dood.”

Is xtc even gevaarlijk?

Tytgat: “Nee, xtc werkt minder intens, maar de roes duurt langer. Het gevaar van amfetamines is dat er zoveel varianten zijn: je weet niet wat je slikt. Enkele jaren geleden zijn vijf Vlaamse jongeren overleden nadat ze PMA hadden genomen. Die drug lijkt sterk op speed en xtc, maar het effect komt veel trager op gang. Daardoor denken gebruikers dat het niet werkt en nemen ze meerdere pillen na elkaar. Met fatale gevolgen, want PMA drijft je lichaamstemperatuur sterk op. Je zenuwstelsel slaat op tilt, je krijgt epilepsieaanvallen en stuiptrekkingen, en je sterft met het schuim op je lippen. Wij hebben het toxicologisch rapport van die vijf opgesteld: ze waren letterlijk opgebrand. Uren na hun overlijden noteerde de autopsiearts nog een lichaamstemperatuur van 39 graden. Ongelooflijk!”

Kun je normaal functioneren in de maatschappij als je een paar keer per maand een xtc-pil neemt of coke snuift op een feestje?

Tytgat: “Ja. Ik ken mensen met mooie functies die spora­disch coke of xtc nemen om uit de bol te gaan. Zij hebben een normaal familiaal leven en slagen erin hun gebruik onder controle te houden. Bij crack en heroïne is dat onmogelijk, daar gaat iedereen aan kapot. Als je crack (brokjes cocaïne, red.) oprookt, krijg je een hevige roes, die maar een paar minuten duurt. ­Daarna komt de kater. In sommige Brusselse buurten is crack een echte plaag bij daklozen en heroïnejunks die als zombies rondzwerven, voorbijgangers aanvallen, diefstallen plegen en hun behoefte op straat doen. Als ze hun volgende shot nodig hebben, kunnen ze heel onvoorspelbaar zijn. Buurtbewoners getuigen dat ze vanuit het niets klappen kregen. Als we niet opletten, evolueren we naar Zuid-Amerikaanse toestanden, waar de politie zich alleen nog met gepantserde trucks en machinegeweren in sommige wijken kan begeven.”

In het uitgaansleven is ketamine zeer populair geworden. Wat voor drug is dat?

Tytgat: “Ketamine is een krachtige pijnstiller die wordt gebruikt in ziekenhuizen en door veeartsen om mensen en dieren te verdoven. Ze lijkt op cocaïne, maar werkt langer. Net als morfine en fentanyl neemt ze de pijn weg, maar je valt er niet van in slaap. Je blijft alert, belandt in een dromerige roes en kunt hallucinaties krijgen. Maar mensen die slecht in hun vel zitten, lopen risico op een bad trip en nachtmerries. Om jongeren te verleiden wordt ketamine op het internet aangeboden als Special K, met foto’s van de bekende ontbijtgranen erbij.”

De langetermijneffecten schijnen vreselijk te zijn.

Tytgat: “Het is heel gevaarlijk spul. De eerste keer voelen gebruikers een sterk effect, maar de volgende keer is er een hogere dosis nodig om hetzelfde effect te genereren. Het risico op een overdosis is veel groter dan bij andere partydrugs. Bij verdachte overlijdens van jongeren zien we almaar vaker dat een mix van ketamine en alcohol aan de basis ligt. Bij chronische gebruikers kan ketamine de nieren, de blaas en de urinewegen ernstig beschadigen. Daardoor lopen sommige twintigers nu al met pampers rond. (Enthousiast) Maar wist u dat de hippies ten tijde van Woodstock ook al ketamine namen? Eén van hun populairste roesmiddelen was de peace pil, fencyclidine of PCP, een hallucinogene stof die als twee druppels water lijkt op ketamine.”

Dus de incontinentie­problemen van de mei ’68’ers…

Tytgat (lacht): “Dat zou kunnen, ja.”

BINGEDRINKEN

Wat doet de mix van alcohol en drugs met je lijf?

Tytgat: “Als je alcohol en ­cocaïne combineert, ontstaat er een stof die de roes verlengt, coca-ethyleen. Veel gebruikers vinden dat fijn, omdat ze zich niet om de twee uur willen afzonderen om een lijn te snuiven. Maar het is ook gevaarlijker, want coca-­ethyleen jaagt je hart verder op en verhoogt je zuurstofbehoefte. Vaak begeeft het hart het bij een overdosis. Je krijgt ritmestoornissen en uiteindelijk een infarct.”

Wat moeten we weten over de verkrachtingsdrug GHB?

Tytgat: “Dat staat voor gammahydroxyboterzuur. We noemen het vloeibare xtc, omdat het vaak voorkomt als een kleurloze vloeistof. Iemand kan makkelijk een paar druppels in je glas gieten zonder dat je ’t ziet of proeft. In water of cola doet GHB niet veel, maar in combinatie met alcohol krijg je een exponentieel effect: je bent weg van de wereld. Het probleem is dat elke mens van nature al een lage dosis GHB in het lichaam heeft. En als je die extra dosis toedient, verdwijnt ze snel uit je lijf. Dat maakt de bewijslast heel moeilijk. Als er op zaterdagavond een verkrachting is gebeurd en het slachtoffer stapt pas na 72 uur naar de politie, vind je in het bloed- en urinestaal geen hogere GHB-concentratie meer terug. Bovendien slaat de drug gaten in het geheugen, waardoor slachtoffers zich nog weinig herinneren. Ik raad hun aan om na de feiten zo snel mogelijk een potje urine in de ijskast te zetten.”

Vorige zomer ontstond er ophef over needlespiking: bezoekers van festivals kregen ongewild via een naald GHB toegediend. Zien jullie dat soort zaken ook?

Tytgat: “Nee, needlespiking is nooit aangetoond. ­Wellicht was het een stadslegende. Maar verkrachtingszaken met GHB in drankjes zijn een constante.”

Wat zeg ik tegen mijn dochter om zo’n rampscenario te vermijden?

Tytgat: “Bestel je drankje altijd zelf en hou het goed in de gaten. Neem geen traktaties aan van iemand, tenzij je hem 200 procent vertrouwt. En laat je glas niet achter als je naar het toilet gaat. Het zou mooi zijn als er polsbandjes kwamen met een strookje waarop je een paar druppels van je drankje kunt gieten om te zien of het veilig is. We hebben geprobeerd om die te ontwikkelen, maar ze werken alleen bij kleurloze alcoholische dranken. Bij een blue curaçao of een wodka-cola is de test onbetrouwbaar.”

Beschouwt u alcohol ook als een harddrug?

Tytgat: “Absoluut! Als ik vandaag alcohol zou uitvinden, krijg ik dat nóóit op de markt gebracht in een drankje. Geen enkele overheid zou erover denken om dat legaal te maken. Die is te ­verslavend, verpest je lever en verhoogt het risico op kanker. Maar dat betekent niet dat iedereen geheelonthouder moet worden. Alcohol kan je mentale gezondheid een boost geven. Het is een sociaal glijmiddel dat zorgt voor samenhorigheid en gezelligheid. De meesten gaan er verantwoord mee om.”

Heel wat mensen drinken dagelijks twee glazen wijn bij het eten. Is dat nu ongezond of niet?

Tytgat: “Geen alcohol drinken is wellicht het best, maar het is niet bewezen dat een paar glazen per week slecht zijn voor de gezondheid. De Hoge Gezondheidsraad adviseert om niet meer dan tien glazen per week te drinken. Je spreidt die beter over meerdere dagen dan één avond te gaan bingedrinken.”

Vroeger waren het 21 pinten voor mannen en 14 voor vrouwen.

Tytgat: “We worden almaar strenger (lacht). In Canada ­raden ze maximaal twee à drie glazen per week aan. Dat lijkt me overdreven.”

Sommigen beweren dat ze van een bepaalde wijn of bier erg veel kunnen drinken zonder een kater te krijgen. Slaat dat ergens op?

Tytgat: “Ik ken ook mensen die alleen champagne ­willen drinken, want van andere schuimwijn krijgen ze hoofdpijn. Dat is larie. Enkel de dosis alcohol bepaalt of je een kater krijgt.”

Hebt u gouden katertips?

Tytgat: “Douchen, sporten of een muntje op je tong leggen: dat helpt allemaal niet. Je moet die kater gewoon uitzweten. Maar je kunt veel leed vermijden door voldoende water te drinken tijdens het uitgaan. Als je wacht tot net vóór je gaat slapen, is het al te laat. Drink op restaurant een glas water vóór elk glas wijn. Las op een festival na drie ­biertjes een uur met water of cola in. En eet vooraf een pak friet. Als je genoeg in je maag hebt, zeker vetrijk voedsel, komt de alcohol trager in je bloed terecht en krijg je minder katereffecten.”

LIJKEN OPLOSSEN

Veel tieners raken in de ban van vapen. Is dat minder schadelijk dan klassiek roken?

Tytgat: “Ja. Als je een sigaret rookt, krijg je via het verbrandingsproces kankerverwekkende stoffen in je longen. Bij vapen is er geen verbranding. Je warmt een vloeibaar mengsel van smaakstoffen en nicotine op, en dat wordt verneveld. Nicotine is verslavend, maar veroorzaakt geen kanker. Daarom raad ik de e-sigaret aan als rookstopmiddel: je kunt verschillende vloeistoffen gebruiken met een almaar lagere dosis nicotine. Het probleem is dat sommige jongeren de omgekeerde weg volgen en zelfs synthetische cannabis gaan vapen. Er zijn voorbeelden bekend van scholieren die ernstig ziek zijn geworden of zelfs bewusteloos zijn geraakt.”

Hoe kijkt u naar drugs voor medicinaal gebruik? Steeds meer Vlamingen ruilen hun antidepressiva in voor paddo’s.

Tytgat: “Dat is hier nog altijd verboden. Als het gebeurt onder medische begeleiding, ben ik er niet tegen, maar je moet toch opletten voor de risico’s. Wie vatbaar is voor verslaving of depressie, kan een bad trip krijgen. Studies wijzen uit dat je ingesteldheid een belangrijke rol speelt: als je gelooft dat het werkt, zál het ook effect hebben. Maar verwacht geen wonderen.”

U kunt de effecten van drugs verdacht goed omschrijven, professor. Hebt u alle verboden vruchten al eens geprobeerd voor de wetenschap?

Tytgat (lacht): “Nee, toch niet. Als scholier probeerde ik te roken, maar dat beviel me niet. De enige keer dat ik iets geestverruimends heb genomen, was tijdens een congres in Chili, waar we ’s morgens cocathee kregen. Verder geniet ik graag van een frisse pint of wijn bij de maaltijd. Goeie champagne vind ik echt een godendrank! Maar ik ga bewust om met alcohol en ik drink nooit als ik moet rijden.”

Vanwaar komt de passie voor uw vak?

Tytgat: “Mijn ouders waren heel actief in de Wielewaal (nu Natuurpunt, red.). Tijdens onze wandelingen vertelden ze voortdurend over de verschillende planten, welke paddenstoelen giftig waren en wat dieren wel of niet aten. Zo raakte ik gefascineerd door wat de natuur ons biedt en wilde ik van elke plant en stof de uitwerking kennen. Daarom ging ik farmaceutische wetenschappen studeren. Later vroeg ik me af wat er gebeurt als je van al die stoffen te veel neemt. Zo kwam ik bij de toxicologie terecht.”

Laat uw werk als expert in rechtszaken soms sporen na?

Tytgat: “Daar zijn heftige ­zaken bij, maar ik kan dat vrij goed loslaten, tenzij het gaat om de vergiftiging van kindjes. Net als Jef Vermassen zou ik boeken kunnen schrijven over de zaken die ik heb behandeld: de parachutemoord, Annick Van Uytsel, de Marollenmoord. Mijn vuurdoop was de zaak-Pandy, over de Hongaarse dominee die zes familieleden heeft vermoord. De onderzoeksrechter vroeg me om te testen of Andras Pandy de lijken inderdaad in zuur had kunnen oplossen, zoals zijn dochter Agnes had beweerd. Ik kocht een pak kippenbouten in de supermarkt en ­doopte ze in dat zuur: het werkte perfect. Trots presenteerde ik mijn eerste verslag aan de onderzoeksrechter, maar hij was niet tevreden: ‘U moet dat uittesten op een mens.’ Nadat ik tien ethische commissies was gepasseerd, heb ik een menselijk lichaam opgelost dat was afgestaan voor de wetenschap. Dat was niet fijn.

“Als expert mag je nooit denken dat een zaak zonneklaar is. Jaren geleden ontstond er in de Brusselse metro een ruzie tussen een dakloze en een MIVB-medewerker in functie. De camera’s hadden gefilmd hoe de dakloze de ­MIVB-man op de sporen gooide. Er kwam net een tram aan en hij overleefde het niet. De dagen erna legden zijn collega’s de Brusselse metro plat. De dader werd opgepakt en het leek een makkelijke assisenzaak te worden. Maar uit het bloed- en urinestaal van de MIVB’er bleek dat hij poepeloerezat was! Nochtans hadden zijn collega’s beweerd dat hij onberispelijk functioneerde. Al snel bleek dat zij twee uur voor dat fatale gevecht samen hadden zitten drinken en kaarten tijdens de werkuren. Het parket kon niet lachen met die valse verklaringen en heeft de zaak geseponeerd. Zo zie je maar dat een kleine alcoholanalyse een heel dossier kan doen kantelen.”

EITJES UIT DE TUIN

Twee jaar geleden barst­te in Vlaanderen het pfas-­schandaal los: veel inwoners van Zwijndrecht hebben te hoge waarden in hun bloed door de historische vervuiling van 3M. Uit recent onderzoek bleek dat er vijfduizend met pfas vervuilde sites zijn in Vlaanderen. Hoe zorgwekkend is dat?

Tytgat: “Het zou beter zijn als er geen pfas in het ­leefmilieu zaten, want die stoffen zijn potentieel gevaarlijk. Maar ik heb nog geen studies gezien die een bewezen verband aantonen tussen de aangetroffen concentraties en ernstige ziektes. Die kaart zal 3M zeker trekken in de rechtbank.”

We lezen toch vaak dat hoge pfas-concentraties kunnen leiden tot lever- en schildklierstoornissen, kankers, een zwakker immuunsysteem en meer risico op miskramen?

Tytgat: “Maar veel mensen hebben géén gezondheidsklachten, hoewel ze al tientallen jaren in de buurt van 3M wonen en zeer hoge waarden in hun bloed hebben. Sommige studies tonen aan dat pfas de hormoonhuishouding en groeiontwikkeling ­verstoren, maar dat wil niet zeggen dat dat effect blijvend is. Ik was in 2017 de eerste wetenschapper die, in een rapport aan de Vlaamse overheid, ­waarschuwde voor de gezondheidsrisico’s. Wanneer de pfas-waarden een bepaalde norm overschrijden, adviseer ik om geen eieren en groenten uit eigen tuin meer te eten. Helaas is daar niks mee gedaan. En achteraf kreeg ík de zwartepiet toegespeeld! In de pfas-commissie van het Vlaams Parlement hebben sommige partijen me keihard aangepakt: mijn normen waren zogezegd niet streng genoeg. Dat was heel onterecht. Ik moest rekening houden met wat de wetenschap op dat moment wist en welke normen internationaal gangbaar waren.”

De Vlaamse overheid adviseert nu om nergens in Vlaanderen nog eieren uit eigen tuin te eten.

Tytgat: “Voorzichtigheid is geboden. Maar het debat is naar paniekzaaierij gaan overhellen toen het Europees Voedselagentschap de norm voor pfas tienduizend keer lager legde dan het jaar ervoor. Het baseerde zich op één studie uit de Faeröereilanden: bij een kleine populatie van families met kinderen waren een groeiachterstand en een paar kankers ontdekt. Die mensen hadden allemaal pfas in hun lichaam. Maar was dat wel een relevante groep? Misschien aten die mensen elke week levertraan of vis? Daar zitten ook chemicaliën in. Maar die vragen kun je niet meer stellen zonder ervan beschuldigd te worden dat je voor rekening van 3M rijdt.

“Ik leg vaak de link met ftalaten of hormoonverstoorders die in voedingsverpakkingen zitten. Iedereen heeft die in zijn lichaam, maar krijgen mensen daardoor kanker? Worden ze er onvruchtbaar van? Bijlange niet. Je moet de risico’s inschatten en drempelwaarden hanteren, net zoals voor pfas.”

Vijf landen, waaronder Nederland en Duitsland, vragen Europa om pfas te verbieden. Ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is voorstander.

Tytgat: “Oké, maar je moet dat uitfaseren. Mensen beseffen niet waar dat allemaal in zit: regenjassen, kookpannen, make-up, meubels, landingsgestellen... Als je pfas vanaf 1 januari 2024 verbiedt, stopt de maatschappij met draaien. Maar op termijn kan de industrie wel alternatieven vinden. De politiek moet vooral stoppen met eeuwigdurende vergunningen uit te reiken. Dan kun je tenminste snel ingrijpen als een bedrijf het milieu schade berokkent.”

