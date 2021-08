Tourist LeMC was baas in eigen stinkstad ★★★★☆

Johannes Faes kwam thuis in Deurne, op vijf minuten deelsteppen van de Seefhoek, het stuk stinkstad waarrond hij volksliederen bouwt waarmee hij zowel Radio 1-luisteraars, VTM-kijkers als mensen met Teva’s tot zijn doelgroep kan rekenen. “Nergens beter dan thuis”, zei een wijs man ooit. Op Antwerpse bodem presteert Tourist 15 procent beter dan elders.

Tourist is nooit een volksmenner pur sang geweest. Hij is een mensenmens, een type Jan Modaal dat tussen het volk wil staan en niet erboven. Je zag tijdens de eerste jaren van zijn bekendheid dat het wrong om de entertainer te spelen. Dat had zijn charme, al speelde het gebrek aan overtuiging hem soms ook parten. De Tourist die in het OLT kwam aanzetten, was echter niet de Tourist van vroeger. Er zit meer Bart Peeters in Johannes Faes dan je zou denken.

Tourist heeft plezier aan zelfvertrouwen gekoppeld. Hij straalde als de gebleekte tanden van Dana Winner, zijn heupen hadden Shakira-allures. Van het sobere ‘Barbaren’ ging het over het radiovriendelijke ‘Ubuntu’ naar ’s mans laatste single ‘Niemandsland’. Van weemoedig walsen ging het over voorzichtige uitbundigheid naar meezingen met de ogen dicht. Op zijn eerste van drie uitverkochte shows in het OLT was Tourist een Uberdriver die ontroering veilig op zijn bestemming bracht.

Beeld Wouter Maeckelberghe

‘Hou stand’ en ‘Spiegel’ (zonder Raymond van het Groenewoud) waren mindere momenten, maar door ‘Bilan’ drie keer beter dan op plaat te brengen, zette Tourist verder koers naar collectieve extase. Bij ‘En route’ werd een eerste maal een toestand van verrukking bereikt. “Ik gon ni liege, dees doe goe”, had hij eerder op de avond gezegd in een taal die Google Translate niet herkent. Het gevoel was wederzijds.

Op zijn meest onverstaanbare momenten klinkt Tourist als Waldek Kosinski uit Thuis. De Antwerpse stadstroubadour heeft stijlvol mompelen tot een kunstvorm verheven. Je kan daar lacherig om doen, of je kan je overgeven aan liedjes over de kleine dingen des leven waarmee hij grote emoties losweekt. Toen Formule 1-piloot Radja Nainggolan het eerder deze week over een “warm nostalgisch bad” had, moet hij daarmee de kracht van ‘Koning liefde’, ‘Tramontane’ en ‘We begrijpen mekaar’ bedoeld hebben.

Tourist LeMC was in bloedvorm, nadat hij de afgelopen jaren veel op een commerciële tv-zender en weinig op een podium te zien was. Hij had het allemaal: de fun, de hits en tussendoor sullige maar grappige bindteksten – inclusief een mop over een pandemie waarvan u mogelijks al hebt horen spreken. Tourist triomfeerde op de grond waaraan hij alles te danken heeft.

Beeld Wouter Maeckelberghe

Het helpt natuurlijk als je godsgeschenken als Klaas De Somer (drums), Adriaan Van De Velde (toetsen) en Sam Vloemans (trompet) een loon uitkeert om – samen met de rest van de uitstekende liveband – enkele duizenden mensen op onvergetelijke momenten te trakteren. ‘Koorddanser’ was een onverwachte publiekslieveling, ‘Bal aan de voet’ werd een persoonlijke favoriet en ‘OLV’ is een afsluiter die nog stééds nazindert.

Tourist staat nog twee keer in OLT Rivierenhof. Die concerten zijn hopeloos uitverkocht, maar een slimme mens heeft Ticketswap bedacht. Denk geen twee keer na. Tourist LeMC was baas in eigen stinkstad.

Gezien op 24/8 in OLT Rivierenhof. Tourist LeMC speelt er ook op 25/8 en 26/8.