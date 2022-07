Tot 5.000 dollar per ticket: Bruce Springsteen-manager verdedigt exuberante ticketprijzen

Ticketmaster maakt voor de Springsteen-tour in 2023 gebruik van dymanic pricing, en stelde eerder dat de prijzen “consistent zijn met de standaarden voor topperformers in deze industrie.” Een woordvoerder van Ticketmaster vertelde aan The New York Times: “Promotoren en vertegenwoordigers van de artiest bepalen de prijsstrategie en de parameters voor alle tickets, zowel die met een dynamische als met een vaste prijs.” Volgens Ticketmaster werd slechts 1,3 procent van alle tickets voor meer dan 1.000 dollar verkocht, ten gevolge van de grote vraag en het beperkte aanbod. “Als er meer mensen naar een evenement willen gaan dan er tickets beschikbaar zijn, gaan de prijzen omhoog.”

Ook Springsteens manager, Jon Landau, verdedigt de ticketprijzen. “We hebben zorgvuldig gekeken naar wat onze collega’s eerder hebben gedaan. We hebben gekozen voor prijzen die lager zijn dan sommige andere, en anders op gelijke hoogte staan”, vertelde Landau aan The New York Times.

Hij benadrukte ook dat prijzen van meer dan 1.000 dollar zeldzame uitschieters zijn. “De gemiddelde ticketprijs is ergens in de 200 dollar. Ik denk dat dat, in de huidige context, een faire prijs is om iemand te zien die unaniem wordt beschouwd als één van de grootste artiesten van zijn generatie.”

