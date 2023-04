Torenhoge energiefacturen voor muziekclubs: ‘Vorig jaar betaalden we 2,3 miljoen euro aan elektriciteit en gas’

De livesector rekende nog maar pas af met corona of daar lonkt al een nieuwe horde. Energiefacturen gaan in het rood. Het clubcircuit bereidt zich voor op torenhoge afrekeningen, maar net zo goed op een groenere voetafdruk. Al doen ze dat soms met een bang hart.

Ancienne Belgique plaatst straks meer dan tweehonderd zonnepanelen op het dak van de Brusselse concertzaal. Bijna 250 muziekfans leenden de boîte daarvoor 127.000 euro via een crowdlending-actie, zo maakte de AB vorige donderdag zelf bekend. De actie was nauwelijks een dag voordien gelanceerd of ze kon alweer afgesloten worden.

Het beoogde bedrag was bereikt dankzij 245 muziekfans die elk 200 tot 1.000 euro investeerden. Dat levert hen elk afzonderlijk geen vetpot op, maar wel een proper geweten: naar eigen zeggen kan de AB op die manier een groot deel van haar energieverbruik zelf opvangen. “Deze investering in groene energie stelt ons in staat onze CO 2 -voetafdruk drastisch te verminderen”, zegt Tom Bonte, algemeen directeur van de AB. “We sturen hiermee een positief signaal de wereld in: laat ons samen nadenken en investeren in een ‘vergroening’ van de muziekindustrie.” De zonne-energie die niet verbruikt wordt door de concertzaal, zal ook beschikbaar gesteld worden via het energieplatform Bolt, dat mee de crowdlending organiseerde.

Die zonnepanelen zijn geen overbodige luxe. In 2019 lag de energiefactuur van de AB rond de 120.000 euro per jaar. Vorig jaar klokte de Brusselse concerttempel al af op zo’n 285.000 euro. Hoe waanzinnig zouden de cijfers dan niet zijn in het Sportpaleis dat zo’n tienvoud aan toeschouwers over de vloer krijgt op een avond?

“Ik weet niet wat je definitie is van hallucinant, maar vorig jaar betaalden we 2,3 miljoen euro aan elektriciteit en gas”, laat Jan Van Esbroeck van het Sportpaleis weten. “En de twee koudste maanden bleef de concertzaal dan nog gesloten ten gevolge van corona. In 2019 bedroeg de factuur 1,1 miljoen. We hebben kunnen anticiperen op die hausse door onze verhuurtarieven lichtjes aan te passen, ook aan de algemene indexatie. Voor een stuk heeft dat onze kosten kunnen neutraliseren.”

De hogere huurprijs wordt dus doorgerekend aan artiest en concertpromotor, die op hun beurt dan weer een beroep moeten doen op de toeschouwer. “Al waren de meeste concerten al in verkoop toen de tarieven stegen”, maakt Van Esbroeck zich sterk.

Ook de AB is voorlopig nog niet van plan om haar tickets duurder te maken naar aanleiding van de stijgende energieprijs. Toeschouwers hoeven dus niet meteen in de buidel te tasten, maar ze kunnen dat eigenhandig wel doen natuurlijk. Net als in Brussel kunt u in Brugge ook voortaan mee investeren in de gloednieuwe muziekclub van Cactus Muziekcentrum, die 140 zonnepanelen op het dak legt. Dat bedrag werd in een mum van tijd opgehaald.

“Een nieuw ecologisch accent aan ons gebouw”, noemt directeur Patrick Keersebilck het. “We moeten vandaag nadenken over duurzaamheid, en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. We werken daarvoor samen met de coöperatieve CoopStroom. Die biedt ook scholen, bedrijven en overheden elektriciteit tegen gegarandeerde, stabiele prijzen. Op basis van wat studiebureaus ons meegaven, zijn die panelen goed voor een kwart van ons energieverbruik: daarmee dekken we onze dagelijkse werking, en wat er verbruikt wordt in de foyer. Ik weet alleen niet waar we financieel zullen landen in mei.

“We zitten nog geen jaar in dit gebouw en werken noodgedwongen met voorschotfacturen voor gas. Het dagelijkse gebruik kunnen we dus niet monitoren. Ik wacht de eindafrekening met een bang hart af: we kozen bewust voor een hoge zaal omdat het licht dan mooier valt, maar daardoor zijn er natuurlijk ook serieus wat kubieke meters extra in de zaal, die ook verwarmd moeten worden.”

Dikke trui

Bij concertzaal Trix deden ze vorige herfst daarom een opmerkelijke oproep om de kosten te drukken: “Trek een dikke trui aan wanneer je deze winter naar een van onze concerten komt.” Ook in andere clubs ging de thermostaat een paar graden lager en werd de ventilatie in de zalen nauwgezet opgevolgd.

Maar soms worden goede bedoelingen gefnuikt door overheidsbeslissingen. Met vier zalen, vijf repetitiestudio’s en een ruim café heeft VIERNULVIER in de Vooruit evengoed een groot energieverbruik. De omschakeling naar ledverlichting, isolatie en de aanleg van een groendak wisten de kosten te drukken. “Maar de hoge ventilatienormen tijdens corona leidden dan weer tot een hoger verbruik”, liet de organisatie al weten.

Tijdens de zomer werden de gasstookketels verwijderd en werd de Vooruit aangesloten op het warmtenet. Ze pleitten ook voor een soepeler beleid voor het plaatsen van zonnepanelen op beschermde monumenten. Tot voor kort leek Erfgoed het te winnen van een duurzame toekomst, maar inmiddels lijkt de overheid toch groen licht te geven.

In het Sportpaleis dat toch ook bijna een eeuw geleden werd aangelegd, kon dat wel. “In 2010 werd het dak van het Sportpaleis grondig gerenoveerd”, zegt Van Esbroeck. “Bij die gelegenheid werd het zo goed als mogelijk bedekt met fotovoltaïsche zonnecellen. Eind 2021 hebben we ook zonnepanelen geplaatst. Maar we moeten eerlijk zijn: met die panelen kunnen we alleen in de basisbehoeften voorzien. Het koelen van de drank, werklicht overdag voor de kantoren… Voor concerten maken we gebruik van partiële groene energie. Dat is duurder, maar we doen dat bewust om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Maar probeer eens een concert te laten draaien op zonne-energie. In real time de gigantische hoeveelheid energie opwekken is sowieso onmogelijk. Of we zouden ons moeten beperken tot intieme matineeconcerten.” (lacht)