Toppers en tegenvallers bij boekhandel Beatrijs: ‘Prentenboeken zitten duidelijk in de lift’

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Vandaag: Karin Vergote van Beatrijs, Oudenaarde.

Wat verkoopt goed bij Beatrijs?

“Opvallend is dat Amélie Nothombs nieuwste, Bloedlijn, waarin ze een ode brengt aan haar overleden vader die opgroeide tussen weelde en vergane glorie, in korte tijd naar de top is geschoten en alleen Tom Lanoye nog voor zich moet laten. Wat wij merken is dat de klassieken blijvers zijn in de verkoop, van recente, zoals Paolo Cognetti’s De acht bergen, tot die die tot de top van de alltime wereldliteratuur behoren, van het type José Saramago en Lev Tolstoj.

“En mooie prentenboeken, die zitten duidelijk ook in de lift. Het bos van Muis van William Snow is er zo een, heel mooi uitgegeven en prachtig geïllustreerd met kleurpotloodtekeningen van Alice Melvin. Iedere pagina toont een maand van het jaar. Je ziet de planten en dieren die dan in de natuur aan te treffen zijn.”

Zijn er opmerkelijke trends waar te nemen in de verkoop?

“Dat historische non-fictie al een paar jaren bijzonder goed in de markt ligt. Er is natuurlijk Bart Van Loo, maar ook De boekhandelaar van Florence van Ross King heeft goed verkocht, net als Dit is Europa van Hendrik Vos en Caroline de Gruyters Beter wordt het niet.

“Momenteel is Het begin van alles van David Graeber en ­David Wengrow ons best verkopende non-fictieboek. Ik merk trouwens dat ik ook zelf steeds vaker naar historische non-fictie grijp. Op vakantie in Schotland ben ik aan Stefan Zweigs Mary Stuart begonnen.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Van De gunst van Nicci French, toch een naam die klinkt als een klok in de wereld van de misdaadliteratuur. Dit tegenvallen past ook wel wat in de dalende verkoop van thrillers in het algemeen bij ons.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Enerzijds naar de nieuwe Arthur Japin, Wat stilte wil. Dat is een boek waar ik als boekhandelaar veel van verwacht, terwijl ik zelf uitkijk naar het tweede deel van Rebecca Wests Aubrey-trilogie. Ik heb het eerste deel gelezen en vond het geweldig, een familieroman, geschreven in de jaren 1950 en een eerbetuiging aan de kindertijd van de auteur.”