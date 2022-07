‘Topmakelaars’: wanneer het predicaat ‘top’ zijn volledige betekenis verliest

Jan Debackere zet de blik op oneindig. Vandaag: Topmakelaars.

In lijstjes van minst betrouwbare beroepen worden immomakelaars al eens vaak bovenaan geplaatst. Hun gladde praatjes, hun loze beloftes, hun handelen uit eigenbelang... Nee, echt goed is het imago van de meeste huizenverkopers niet. Zouden ze het beseffen? Het valt te betwijfelen, want zelfs in een programma over hun beroep staat transparantie niet voorop.

Zag u het ook in de laatste seconden van Topmakelaars, die kleine pancarte onderaan het scherm? “Met dank aan Era.” Dat de tien topmakelaars uit dit topprogramma allemaal deel uitmaken van het Era-vastgoednetwerk is uiteraard niet toevallig. Maar ook hier was transparant zijn blijkbaar geen must, en vond men het niet nodig te vertellen dat Topmakelaars in feite één langgerekte reclamespot is.

Het valt ook te betwijfelen of Dorine en Matthew, de twee makelaars van het immokantoor uit Koksijde, helemaal volgens het boekje werkten toen ze een man een contract lieten ondertekenen om zijn appartement te verkopen. De man, die duidelijk wel nog vertrouwen had in immomakelaars, had niet gevraagd welk percentage van de verkoopprijs hij moest afstaan bij een succesvolle deal, merkte het duo bij hun buitenkomst op.

“Het zijn de beste klanten”, merkte de jongste van de twee, makelaar-in-opleiding, schrander op. Zo jong en al helemaal mee met het wereldje. Zijn opleiding zal hij ongetwijfeld con brio afwerken.

Of Topmakelaars echt iets ten goede zal veranderen aan het imago van de beroepsgroep valt te betwijfelen. De belofte dat je een inkijk krijgt in hun trukendoos blijkt loos, of het moet het wereldschokkende inzicht zijn dat je met kartonnen meubelen ook kan proberen een huis te verkopen. In de plaats krijg je vooral de eeuwige verkooppraatjes gelardeerd met huis-, tuin- en keukenscènes en vooral pijnlijk geforceerde gesprekjes.

Hoe de Antwerpse Jolien en Karel bijvoorbeeld, makelaars for life die bed en rekenmachine delen, schijnbaar spontaan keuvelen op een terrasje of in hun tuin over de passie voor hun job en hun grootse ambities. “We ademen vastgoed”, zeiden ze glimmend van trots, er even later aan toevoegend dat ze “het ook echt uitdragen”. Ga daar maar mee op café.

Topmakelaars herinnerde me er vooral aan dat ik, als ik ooit nog eens een huis verkoop, dat vooral niet met een immokantoor moet doen. Het scheelt je een flinke slok op de borrel. En ook dat weinig predicaten zo hun betekenis verloren hebben als ‘top’. Dat je dokters als ‘top’ aanduidt lijkt me maar normaal, want niet iedereen kan een leven redden. Maar dat je ook huizenverkopers met dat voorzetsel eert? Wellicht moet je vastgoed ademen om dat te snappen.

Topmakelaars, elke donderdag om 20.35 uur op Play4.